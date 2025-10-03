Altimira, Natan y Pablo Garcia disparan su precio: los nuevos valores de mercado del Betis

Con la entrada del mes de octubre, la web especializada en valoración de futbolistas, Transfermarkt, ha actualizado los valores de mercado de los integrantes de las plantillas de LaLiga y con ello, las valoraciones de los futbolistas del Betis tras el cierre, hace ya más de un mes, del mercado de fichajes de verano. En estas variaciones ha habido bastantes cambios, algunos lógicos por ciertos períodos de inactividad que han representado bajadas, y, por otro lado, debido al buen rendimiento, algunas subidas importantes que dejan claro el amplio fondo de armario de la casilla de posibles plusvalías en la entidad andaluza.

En total, el plantel verdiblanco estaría valorado por esta web en 215,50 millones de euros. El futbolista más caro del equipo sigue siendo Antony Matheus dos Santos, al que el período de inactividad en el verano, y posiblemente la mala final de Conference que hizo en un gran escaparate provocó que su valoración haya descendido desde los 35 millones de euros hasta los 30. Un descenso leve pero que al mismo tiempo ahí está. De igual forma, lo normal sería que en próximas valoraciones allá por el mes de enero, si su rendimiento es el mismo de la temporada pasada, vuelva a subir. El jugador del plantel que menor valoración tiene, mayormente por su edad y veteranía, es Adrián San Miguel, con unos 500.000 euros.

Antony choca la mano de la linier en un lance de la segunda parte. / Antonio Pizarro

Grandes subidas en los jóvenes

En la lista de las grandes subidas de mercado está en la cima Sergi Altimira. Sonó mucho para abandonar el Betis dirección Premier League, sobre todo a final de mercado, y debido a su rendimiento es normal. Este se ha visto reflejado también en su valoración de mercado. Ha pasado de valer unos 15 millones de euros a aumentar cinco millones su coste y estar valorado en unos 20 millones de euros. La mayor subida de todas la protagoniza el central Natan de Souza, que ha pasado de estar valorado en 9 millones de euros (precio precisamente que ha pagado el Betis para hacerse con sus servicios) a estar valorado en unos 18 millones de euros. Otro futbolista joven que también ha disparado su valor es Pablo García, que ha subido otros 5 millones de euros y ya está valorado en 10 millones de euros a sus 19 años.

Nelson Deossa ha pasado de estar valorado en 6 millones de euros a estarlo en otros 10, debido a su buen hacer en el Mundial de Clubes durante el verano. También ha subido medio millón de euros y se ha colocado en los 3 millones de valores de mercado Ángel Ortiz. Todas estas subidas de futbolistas jóvenes representan una noticia muy positiva, ya que en el modelo de negocio actual de los verdiblancos es fundamental seguir generando valores de posibles plusvalías de cara a los próximos mercados de fichajes.

Isco muestra un claro gesto de dolor ante Larrubia. / Carlos Guerrero

Los lesionados bajan su valor

Los que han reducido su valoración de mercado son aquellos que han estado parados mucho tiempo por lesión. Isco ha pasado de los 6 millones a los 5, Marc Roca lo ha hecho de los 6 millones a los 4 y Diego Llorente lo ha hecho de los 6 millones a los 5. La bajada más agresiva ha sido la de Sofyan Amrabat, cuyo último período en el Fenerbahçe le ha provocado una bajada de su valoración de los 17 millones a los 12.

En total, el Betis ha bajado en esta última valoración de los 291 millones de euros a los 215. Una reducción considerable desde el final de la temporada pasada pero al mismo tiempo lógica, ya que se han marchado jugadores con altas valoraciones como Jesús Rodríguez o Johnny Cardoso. Eso sí, respecto a hace un año, el combinado verdiblanco sube su valoración un 4,6% y se coloca como la 7ª plantilla más valorada de LaLiga.