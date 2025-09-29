La luz de Fornals y la oscuridad de Natan en el Betis

El Betis consiguió ganar a Osasuna en un encuentro que dejó varios nombres propios en los verdiblancos. Pero, especialmente dos. Por un lado un brillante Fornals y por otro, un Natan que en el perfil diestro del eje defensivo sigue sin convencer nada.

Natan | Pellegrini insiste en situarlo en la derecha y no transmite fiabilidad alguna

Si habitualmente le cuesta en el perfil zurdo, cuando juega con Bartra o Llorente, que Pellegrini siga insistiendo en situarlo en el perfil diestro es un problema para el Betis. Se vio ante el Nottingham Forest y ayer ante Osasuna: descolocado, nada bien las marcas, balones al rival, cesiones peligrosas a Pau López... Y eso genera nerviosismo.

Fornals es felicitado por sus compañeros por su buena presión y pase de gol en el 1-0. / Antonio Pizarro

Fornals | Corre, juega, presiona, tiene fe...

Pablo Fornals vive un momento dulce en este arranque de la temporada y jugando en la mediapunta se siente como pez en el agua. Su esfuerzo es máximo en la presión, ayuda a Amrabat y Marc Roca en la medular y da pases de gol. Formidable.

Marc Roca | Llenando la mochila de minutos

Cuajó una muy buena segunda parte ante el Nottingham Forest y ayer fue titular. Junto a Amrabat forman un doble pivote bastante interesante en cuanto a físico. Tras pasarlo mal por una lesión de tobillo, vuelve a sonreír.