El Ludogorets - Betis de la Europa League, en directo

El conjunto de Pellegrini busca en Bulgaria su primera victoria a domicilio de la temporada

El Betis afronta la segunda jornada de la fase liga de la Europa League visitando en Bulgaria al Ludogorets, que afronta el choque tras ganar al Malmö mientras que los verdiblancos empataron en La Cartuja ante el Nottingham Forest.

Con las bajas conocidas de Marc Bartra, Diego Llorente, Deossa e Isco, además de Pablo García, que está con la sub 20 en el Mundial, Manuel Pellegrini busca encauzar ya la clasificación para no pasar apuros más adelante con su primer triunfo en Europa, que sería además su primera victoria a domiclio de la temporada tras empatar en Elche, Vigo y en Valencia ante el Levante.

El técnico heliopolitano hará cambios en su once inicial dando entrada a menos habituales y descanso a jugadores con más minutos, teniendo en cuenta, además, que el domingo toca visitar al Espanyol en LaLiga.