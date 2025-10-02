Así queda la clasificación de la Europa League tras la victoria del Betis

El Real Betis Balompié completó un partido muy serio en el Ludogorets Arena para imponerse al combinado de Razgrad y sumar tres puntos importantísimos en la tabla clasificatoria de la UEFA Europa League. Fue un choque para los de Pellegrini en el que no hubo demasiadas llegadas a la portería rival y tampoco un juego espectacular y articulado como sí han mostrado en otros encuentros, pero los andaluces supieron adaptarse a la climatología adversa, a lo difícil que es jugar fuera de casa en competición europea independientemente del rival, y cumplir con su cometido.

Entre este resultado y el empate ante el Nottingham Forest, los béticos se colocan ya con cuatro puntos en esta primera fase de liguilla de la UEFA Europa League, que está viviendo esta temporada 25/26 la segunda se su nuevo formato. Un formato en el que hay que recordar que se clasifican directamente a octavos de final los ocho primeros, y que desde el octavo hasta el número veinticuatro tendrán que jugarse una especia de play-off, antiguamente dieciesisavos de final, para completar esos octavos.

El Betis suma ya cuatro puntos

Después de los resultados de la segunda jornada de la UEFA Europa League, la clasificación de la fase de liguilla queda de la siguiente forma:

Los ocho primeros clasificados son: Dinamo Zagreb, Midtjylland, Aston Villa, SC Braga, Lyon, Lille, Oporto y Plzen.

Del noveno puesto al vigésimocuarto son: Betis, Friburgo, Ferencvaros, Panathinaikos, Celta, Basilea, Eagles, Brann, Genk, Young Boys, Fenerbahçe, Ludogorets, Sturm Graz, Stuttgart y FCSB.

Los últimos doce equipos de la clasificación son: Nottingham Forest, Estrella Roja, Bolonia, PAOK, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Niza, Rangers, Utrecht, Salzburgo, Feyenoord, Malmö.

Las fechas de la competición

Tras este partido, el combinado de Betis no volverá a jugar en Europa hasta finales del mes de octubre, ya que el próximo lunes comienza una nueva fecha FIFA que dará algo de descanso a los equipos. A partir de aquí, es importante destacar cuáles serán los próximos partidos del conjunto verdiblanco en la competición:

Jornada 3: 23 de octubre de 2025 a las 18:45 horas ante el KRC Genk, tambien a domicilio.

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas ante el Olympique Lyon.

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas ante el Utrecht.

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025 a las 18:45 horas ante el Dinamo de Zagreb fuera de casa.

Jornada 7: 22 de enero de 2026 a las 18:45 horas ante el PAOK fuera de casa.

Jornada 8: 29 de enero de 2026 a las 21:00 horas ante el Feyenoord.

De igual forma, si el combinado de La Palmera termina clasificándose para la siguiente fase, tendrá que tener muy en cuenta cuáles serán las fechas de las eliminatorias a lo largo del curso: