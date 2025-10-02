Lo Celso guía al Betis en el invierno búlgaro (0-2)

Lo Celso, en el centro, celebra con todos sus compañeros el magnífico gol que adelantaba al Betis contra el Ludogorets.

Paso adelante para el Real Betis Balompié en su caminar por la Liga Europa en este ejercicio 2025-26. Los verdiblancos salieron con los tres puntos de su visita a la ciudad búlgara de Razgrad tras derrotar con autoridad al Ludogorets y, sobre todo, hicieron bueno el empate de la jornada inicial contra el Nottingham Forest después de haber sufrido durante buena parte del encuentro la superioridad de los ingleses. Pero esta vez fue justo lo contrario, el cuadro de Manuel Pellegrini Ripamonti era superior y trasladó esa sensación tanto al juego como al marcador.

No era fácil por muchas circunstancias y la principal de ellas era el brusco cambio en lo referente a la meteorología respecto a lo que sólo un día antes vivían todos los expedicionarios en Sevilla. Se pasaba del medio verano que aún se padece por la capital de Andalucía a una noche casi invernal en la ciudad búlgara. Menos de diez grados, una humedad del 98 por ciento, viento desagradable y también una lluvia perenne. Todo muy desagradable, la verdad.

Es cierto que era igual para los dos equipos y eso no es ventaja para ninguno, pero había que adaptarse pronto a una situación nada propicia para jugar al fútbol. Y peor iba a ser con el largo parón que se producía con la lesión del local Kurtulus en una pugna con Junior. El riesgo de enfriarse era máximo y hasta los jugadores béticos pedían celeridad cuando parecía que el rival podía tener incluso un problema grave en su rodilla.

Esos minutos con el balón quieto iban a conducir a una fase de indecisiones y sin que apenas sucediera nada que pudiera ser anotado en el archivo de word respecto a las acciones meritorias de unos y otros. Algunas arrancadas del brasileño Caio Vidal, que provocó en una de ellas la tempranera tarjeta amarilla a Aitor Ruibal y muy poquito más.

Pellegrini, siguiendo con su política de rotaciones entre las dos competiciones, introdujo a ocho titulares nuevos respecto al triunfo frente al Osasuna

El Betis, en el que Pellegrini había introducido la friolera de ocho cambios para seguir con sus rotaciones respecto a la Liga, padecía los fueras de juego en los que incurría Bakambu con más contumacia de lo deseable y hasta el minuto 20 no iba a comenzar a avisar al Ludogorets de su capacidad para originarle sustos a Padt. Un disparo alto de Riquelme (21’), un empalme a las manos del guardameta de Lo Celso (22’) y un intento de córner directo del propio argentino (30’) eran los tres primeros avisos.

El equipo con el que arrancaba Pellegrini el partido en Bulgaria con ocho novedades respecto a la Liga. / Borislav Troshev | Efe

A la cuarta iba a ir la vencida prácticamente en la continuación de ese doble córner por la derecha del ataque bético. Natan intentó entrar por ese costado conduciendo, perdió la pelota, pero tuvo fe para recuperarla. El balón le caía a Lo Celso y éste se inventaba un disparo de rosca letal. Preciso, precioso, efectivo e imposible para Padt. El Betis se ponía por delante sobre la media hora e iba a conservar esa ventaja hasta el intermedio después de que sólo el muy bético Son fuera capaz de inquietarlo en una falta directa que dio un buen susto a todos los que sienten como él por culpa del efecto óptico.

Lo Celso, que lo había intentado de córner directo un minuto antes, aprovechó la lucha de Natan para recuperar un balón arriba para hacer el 0-1 con una rosca preciosa

Pero el balón se había ido por fuera y todo comenzaría de la misma forma tras el intermedio. Bueno, en realidad arrancaba con una mayor agresividad por parte de un Ludogorets que había apelado al ghanés Tekpetey en el lugar de uno de sus extremos brasileños, Erick Marcus. Pero todo iba a ser cuestión de saber domar al adversario con paciencia y después con calidad para golpearlo de manera prácticamente definitiva.

Otra apertura de Lo Celso

Otra jugada de Lo Celso cerca de la corona del área grande acababa con una apertura hacia la derecha, donde entraba Aitor Ruibal con velocidad. Y de lateral a lateral, lo que corrobora el estilo ofensivo de Pellegrini. El centro desde el costado derecho lo remata Junior prácticamente a placer, aunque su toque no fue bueno y sólo la carambola con Son lo convertía en un cero a dos que ya parecía definitivo a esas alturas.

Cuatro minutos después del 0-2 Pellegrini sacaba del campo a los dos laterales, ambos con tarjeta amarilla desde la primera mitad, para evitar el único peligro aparente para los suyos

Pellegrini debió pensar más o menos lo mismo, pues sólo tardaría cuatro minutos en meterle el bisturí a los dos principales peligros que pudiera tener sobre el campo a esas alturas. Acababa la participación de Aitor Ruibal y Junior, los dos con tarjeta amarilla desde el primer periodo, y metía a Ángel Ortiz y Ricardo Rodríguez para evitar la posibilidad de una doble tarjeta amarilla.

El Betis cada vez se sentía más cómodo en el partido y sólo pasaba algún apuro en alguna falta lateral colgada al área (70’), pero los defensas béticos esta vez sí estaban muy concentrados tanto en el primer centro por arriba como en los rechazos que llegarían a continuación.

Los béticos pudieron redondear incluso más la goleada, pero un disparo de Abde se iba a estrellar en el poste (80’). También Natan tuvo que evitar sobre la línea un gol de Caio Vidal (83’) en un error grave de Álvaro Valles en el intento de salir con los pies. En este tipo de competición, en la que no se juega todos contra todos, es importante el ‘average’, pero aún más trascendente era llevarse los tres puntos de Bulgaria y Lo Celso ejerció de guía perfecto en esta excursión invernal para que así fuera.