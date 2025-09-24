Antony premia al espíritu indómito de este Betis (2-2)

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini jamás se da por vencido. Ésa fue su principal virtud para revertir una situación que ya parecía complicada de variar y rescatar, de esta forma, un punto contra el Nottingham Forest en el debut en la Liga Europa 25-26. Los verdiblancos pelearon, fueron perseverantes y aprovecharon la oportunidad que le llegó a Antony para marcar su primer gol en esta nueva etapa como bético.

Se premiaba de esta forma al espíritu indómito de la escuadra heliopolitana en una cita en el Estadio de la Cartuja contra un rival que había sido bastante mejor en la primera mitad. Pero estando este Betis de Pellegrini por medio jamás se puede dar nada por seguro y ya en la recta final Antony aprovechó una buena jugada por la banda izquierda de muchos de los que ingresaron en el campo desde el banquillo, Fornals, Cucho Hernández y Marc Roca concretamente.

El entrenador chileno había sido capaz con sus aportaciones de provocar una situación que parecía imposible cuando el partido se iba al intermedio con un Nottingham Forest absolutamente dominante y con ocasiones de gol bastante diáfanas. Pero el técnico bético fue intervencionista desde ese parón para reflexionar e introdujo a Ricardo Rodríguez, Marc Roca y Riquelme, nada menos que tres futbolistas, para tratar de alterar el discurrir de los acontecimientos.

Lo consiguió, vaya si lo consiguió. El Betis, con más agresividad, provocó que el Nottingham Forest dejara de llegarle con tanta claridad a su área, se sintió mucho más seguro en ese sentido y el siguiente paso, en lo que tuvo mucho que ver la entrada de Pablo Fornals por Lo Celso, fue tratar de buscar la portería inglesa. No fueron muchas las ocasiones claras, apenas un cabezazo flojo de Natan (71') y dos disparos lejanos de Cucho Hernández (73') y Fornals (78') aprovechando los robos mucho más arriba de los locales.

El Betis se adelantó muy pronto, pero la reacción inglesa se produjo demasiado rápido para situar el 1-2

Fue el preámbulo del gol de Antony con la pierna derecha después de una bonita jugada del Betis por la banda contraria. El premio al esfuerzo, a ese espíritu indómito había llegado a pesar de que los béticos lo pasaron realmente mal en el primer periodo. Habían hecho lo más complicado, que era adelantarse en el marcador con un buen gol de Bakambu (15'), pero desde ese momento todo giró 180 grados para que el Nottingham Forest le diera la vuelta a la situación.

Los ingleses aprovecharon las dos primeras que tuvieron a través del brasileño Igor Jesus, muy acertado en los remates que se le presentaron en los minutos 18 y 23. La escuadra de Pellegrini ni siquiera había tenido tiempo para saborear el éxito de ponerse arriba en el electrónico y después se vio ampliamente superada por un rival que pudo sentenciar antes del intermedio.

El Nottingham Forest, con un Anderson estelar, no sólo se adelantó, también tuvo ocasiones muy claras

Bajo la batuta de un Elliot Anderson que jugaba un fútbol de muchos quilates partiendo desde el interior izquierdo, los ingleses tuvieron oportunidades clarísimas para haber conseguido una ventaja mucho mayor. Valentín Gómez, que había estado endeble en la defensa del córner del segundo tanto, estuvo providencial en otro remate de Igor Jesus después de una excepcional jugada de Anderson (31'). Después llegaría un balón al poste de Hudson-Odoi en otro córner que remataban los británicos a bocajarro (33'), una buena parada de Pau López a Igor Jesus en otro remate franco (35') y, por último, un balón al que no llegó Gibbs-White tras una superioridad por la banda izquierda (40').

El Betis, en el que Pellegrini no había tenido más remedio que alinear a los dos centrales zurdos ante los problemas defensivos y con Altimira como acompañante de Amrabat en el eje, se vio absolutamente desbordado en lo referente al juego, ya que los ingleses llegaban hasta su área en manifestación, pero restaba mucho partido por delante y al descanso se arribó con un solo tanto de ventaja para los visitantes.

Pellegrini realizó tres cambios en el descanso y los suyos fueron más agresivos hasta llegar al empate

Pellegrini decidió que aquello tenía que cambiar, hizo las tres variaciones en el equipo y los suyos, poquito a poquito con mucha más agresividad e ímpetu, le fueron dando la vuelta a la situación. El Nottingham Forest ya apenas asustaba y finalmente llegó el gol de Antony para un punto que sabe bastante bien a pesar de que sea un empate como local. Este Betis tiene carácter, además de fútbol, y su espíritu indómito sirvió para la alegría final.