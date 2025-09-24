El Betis-Nottingham Forest, en directo: ¡Balón en juego!

Con el recuerdo del subcampeonato de la Conference League aún en la retina, el equipo de Pellegrini inicia su quinta andadura consecutiva en competición continental con el reto de arrancar con un resultado positivo

Empieza el sueño europeo del Betis. El quinto de Manuel Pellegrini, uno de los artífices principales de que en Heliópolis y ahora en La Cartuja se juegue entre semana de forma habitual. Arranca el conjunto verdiblanco la Europa League recibiendo a un histórico como el Nottingham Forest, que vuelve a asomarse al Viejo Continente por primera vez desde la temporada 1995-96.

Y tan habitual es ver al Betis de Pellegrini en Europa como que lo haga sin la nómina de centrales completas. Las obligadas bajas por problemas físicos de Diego Llorente y Bartra, pese a que jugaron el viernes pasado ante la Real Sociedad, obliga al técnico a apostar por Natan, que lo ha jugado todo hasta la fecha, y Valentín Gómez. También es baja Deossa, que se une a Isco en la enfermería verdiblanca. Tampoco podrá contar el chileno con Bellerín ni con Pablo García, ya con la selección sub 20 para disputar el Mundial de la categoría, aunque sí con Ricardo Rodríguez.

El rival llega a La Cartuja tras firmar una gran temporada el pasado curso, peleando por los puestos de Champions hasta la última jornada. Con el cambio de entrenador por desacuerdos en la política de fichajes, Nuno Espirito Santo dejó su sitio a Ange Postecoglou, el equipo no arranca. No ha ganado todavía ningún encuentro y ha sido eliminado de la Copa de la Liga.