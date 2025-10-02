Las mejores fotos del Ludogorets-Betis

Los verdiblancos se impusieron con claridad al Ludogorets búlgaro con goles de Lo Celso, en la primera mitad, y de Junior al alimón con Son, en la segunda mitad. El equipo de Manuel Pellegrini, que volvió a hacer bastantes rotaciones, fue muy superior en todo momento.
1/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
2/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
3/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
4/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
5/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
6/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
7/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
8/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
9/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
10/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
11/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
12/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
13/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
14/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
15/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
16/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
17/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
18/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
19/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
20/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
21/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
22/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
23/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
24/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
25/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
26/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
27/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe
28/41Las mejores fotos del Ludogorets-Betis/Borislav Troshev | Efe