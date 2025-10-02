RIQUEZA
Las mejores fotos del Ludogorets-Betis

La crónica: Lo Celso guía al Betis en el invierno búlgaro (0-2)

Redacción Deportes

Razgrad (Bulgaria), 02 de octubre 2025 - 21:20

Los verdiblancos se impusieron con claridad al Ludogorets búlgaro con goles de Lo Celso, en la primera mitad, y de Junior al alimón con Son, en la segunda mitad. El equipo de Manuel Pellegrini, que volvió a hacer bastantes rotaciones, fue muy superior en todo momento.

Las mejores fotos del Ludogorets-Betis
1/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
2/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
3/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
4/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
5/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
6/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
7/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
8/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
9/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
10/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
11/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
12/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
13/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
14/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
15/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
16/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
17/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
18/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
19/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
20/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
21/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
22/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
23/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
24/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
25/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
26/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
27/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
28/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / Borislav Troshev | Efe
29/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
30/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
31/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
32/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
33/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
34/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
35/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
36/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
37/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
38/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
39/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
40/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB
41/41 Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB

