Lo Celso es presionado por Anderson en un lance del encuentro.

El Betis pudo sumar un punto con el gol de un Antony que acabó arreglando la pésima primera parte a nivel defensivo que firmó su equipo.

Especialmente por un desafortunado Natan y un Junior que tampoco tuvo su mejor noche. Sin embargo, tras el descanso, con los cambios, los verdiblancos mejoraron y acabaron firmando las tablas. Bien Marc Roca, Fornals y crecimiento de Amrabat.

En líneas generales así jugaron los futbolistas del Betis ante el Nottingham Forest:

Pau López Una noche bastante gris. Mal en las salidas. Sensación de inseguridad.

Ángel Ortiz Buen movimiento de arrastre en el tanto de Bakambu. Mantuvo un intenso duelo con Hudson-Odoi.

Natan Suspenso con mayúsculas. Igor Jesús le ganó la partida con creces.

Valentín Gómez Se rehizo de su floja primera parte con una segunda en la que dio un paso adelante y mejoró.

Junior Al mismo nivel que Natan. Ni están en su mejor momento físico y sigue teniendo muchos defectos a la hora de defender.

Amrabat En la primera parte fue engullido por Sangaré, Anderson y Douglas Luiz. Iba siempre revolucionado intentando tapar huecos. Mejoró tras el descanso y fue clave en las labores de presión y recuperación del balón.

Altimira Superado en todo momento en la creación y en la destrucción. Pésima actuación.

Antony Sin verse aún su mejor versión, buen pase a Bakambu en el 1-0 y gol del empate. Va a más.

Lo Celso Hasta que le dio el físico no se escondió nunca. Buscó la conexión arriba, pero pocas veces lo logró.

Abde Con alguna molestia tuvo que ser cambiado el descanso.

Bakambu Buen giro rápido en el gol. Peor saliendo fuera del área a recibir la pelota.

Riquelme Tiró para arriba, lo intentó, aunque no siempre le salió. Voluntarioso.

Marc Roca Buena segunda parte. Pase de gol a Antony en el 2-2.

Ricardo Rodríguez Peor que Junior era imposible, pero sólo un poquito mejor, no más.

Cucho Muy buen pase a Marc Roca en la acción del 2-2.Fornals Salió con ganas y su equipo lo notó.

