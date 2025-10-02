El deber cumplido por los jugadores del Betis

La Conference League de la pasada campaña, incluso la eliminación hace dos cursos de Europa League ha sido una lección que ha quedado grabada a fuego en los jugadores del Betis, conscientes de que en este arranque de la fase liga no podían mostrarse a domicilio tan dubitativos como el año anterior, por lo que el sentimiento de satisfacción era generalizado en la expedición verdiblaca por cumplir ante el Ludogorets con el triunfo.

"Había que salir agresivos, a ganar. Muchas veces la pasada campaña no se veía esa garra. Después puedes estar mejor o peor, pero el esfuerzo no se negocia. Lo hemos dejado claro en el vestuario y hemos salido a ganar. Y cumplimos con el objetivo", dijo Ruibal, para quien se sumo "tres puntos maravillsos, porque ganar fuera no es fácil en Europa". "El equipo ha hecho ocho cambios y el nivel no ha bajado. Esto es muy largo y se necesita de todos", apostilló.

El catalán aseguró que "lo importante era sacar los tres puntos" y se refirió a su actuación, condicionado por una temprana amonestación: "La amarilla es injusta. Ni las dos faltas que me han pitado lo han sido. La tarjeta me ha condicionado, porque no he podido ser lo agresivo que soy y tuve que jugar con el freno de mano puesto, pero hicimos el 0-2 y el míster pudo hacer cambios tácticos", recordó.

Natan y el trabajo para mejorar

Uno de los protagonistas del encuentro fue Natan, que lo ha jugado todo hasta la fecha. El central reconioció que sabe que en los últimos partidos estuvo "un poco bajo", pero viene "trabajando y viendo vídeos para ser mejor desde la derecha, eso no puede ser una excusa".

"La pasada temporada nos dejamos muchos puntos fuera y por eso salimos enchufandos", aseguró el brasileño, "contento por el gran partido de todo el equipo". "Jugar con dos centrales zurdos es complicado, pero vengo trabajando para mejorar en cada partido y ayudar al grupo desde ese perfil diestro. Vine aquí para jugar. Estoy bien físicamente y estoy siempre disponible para el míster", apuntó.

Valles, con la portería a cero

Por su parte, Álvaro Valles se mostró feliz por volver a jugar con la camiseta del Betis y ahondó en la misma idea que sus compañeros: "Hicimos lo que había que hacer". "El equipo salió concienciado desde el principio, muy concentrado para no conceder ocasiones. Firmamos otra portería a cero, lo que nos refuerza", indicó el r de La Rinconada, que añadió: "Hay que estar disponible para cuado el míster me necesite. Lo he ehcho lo mejor que he podido, concentrado para demostrarle que puede contar conmigo. Es importante que esté todo el mundo metido, compitiendo para conseguir grandes cosas. Hemos mostrado el gran compromiso de todos y el míster puede estar tranquilo con la plantilla y la actitud de todos", destacó.