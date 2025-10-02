Pellegrini: "Con ocho cambios el equipo respondió en la misma medida"

La primera victoria en la Europa League de la temporada dejó satisfecho a Manuel Pellegrini, especialmente por la seriedad mostrada atrás por su equipo, que apenas sufrió en defensa para acabar sentenciando a sabiendas de que alguna ocasión tendría.

"Son tres puntos muy importante tras dejar escapar dos puntos en casa frente al Nottingham Forest. El mérito del equipo ha sido la concentración defensiva desde el primer minuto. Estando sólidos atrás da más tranquilidad para buscar la portería contraria. El gol de Lo Celso abrió el camino y el 0-2 nos dio tranquilidad ante un equipo muy ofensivo que no nos creó pocas ocasiones", expicó el entrenador verdiblanco, que recordó el duelo disputado en este mismo escenario hace tres años: "Fueron dos partidos bastantes similares. Hace tres años ganamos con un gol de Fekir. Esta vez le costó a ellos más llegar a nuestra portería, pero fueron dos encuentros equilibrados. Sabíamos que como el anterior partido que jugamos iba a ser igualado ante un equipo grande en su país que va a buscar siempre los partidos. Por eso era importante estar seguros atrás, porque sabíamos que alguna ocasión tendríamos. La solidez defensiva nos permite pensar en el ataque con más seguridad", señaló el preparador bético.

La dedicatoria del triunfo estaba clara, ya que desde hace mucho tiempo no hubo desplazamiento masivo de la afición bética por la sanción de la UEFA. "Es extraño jugar sin aficionados que nos acompañen. No se pudo por la sanción, así que el triunfo se lo dedicamos a nuestros seguidores", indicó el chileno, que incidió en la importancia de dejar de nuevo la portería a cero gracias al buen desempeño atrás: "Si concedes un gol pronto por desconcentración hace que juegues más acelerado. Buscamos como siempre la portería contraria desde la seriedad atrás. En este triunfo también hay que destacar el compromiso del plantel, porque con ocho cambios el equipo respondió en la misma medida".

El triunfo del Betis reafirma la idea de Pellegrini de que el equipo va a más, ya que "los resultados lo indican". "En las primeras fechas tuvimos resultados más irregulares...; nos faltaban integrantes por lesión y el mercado aún estaba abierto. Ahora estamos en buena racha y vamos a por el Espanyol para mantener esta línea. El plantel está más equilibrado para poder hacer rotaciones y ser protagonista en las dos competiciones", finalizó el entrenador heliopolitano.