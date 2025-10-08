El calendario de los internacionales del Betis en el parón de selecciones
Las fechas y horarios de los partidos de los futbolistas béticos llamados por sus países
El Real Betis Balompié se encuentra inmerso en estos momentos en el segundo parón de selecciones de la temporada. Se ha marchado a la fecha FIFA en cuarta posición con 15 puntos de 24 posibles, con unas sensaciones futbolísticas bastante buenas y sobre todo, con la ilusión de que (gradualmente) van a ir volviendo poco a poco jugadores importantes como Bartra, Deossa, Diego Llorente o incluso los primeros coletazos de Isco Alarcón sobre el terreno de juego en solitario. Pero antes, tienen que pasar todos los partidos que hay programados para los futbolistas de la plantilla bética.
Y es que son en total nueve futbolistas los que han sido convocados por sus respectivos combinados nacionales, a los que se une Pablo García, que ha sido convocado con España Sub-20 y que ya se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial en Chile.
Diez futbolistas convocados en el parón
Los jugadores del combinado verdiblanco que van convocados para esta fecha FIFA son: Ricardo Rodríguez con la selección de Suiza, Bakambu con RD del Congo, Lo Celso con Argentina, Junior Firpo con República Dominicana, Cucho Hernández con Colombia, Ángel Ortiz con España Sub-21, Amrabat y Abde con Marruecos.
Junto a Pablo García son 10 llamadas en este mes de octubre, algo que tiene mucho mérito y que coloca también al conjunto verdiblanco en otro escaparate más internacional, siendo uno de los equipos de LaLiga que más jugadores aporta al parón. Además, ha habido alguno más que podría haber viajado como Valentín Gómez con las inferiores de la albiceleste o Pablo Fornals con La Roja de Luis de la Fuente.
Los partidos y los horarios de este parón
Los partidos de los futbolistas del Betis con sus selecciones son los siguientes:
- Colombia jugará como visitante dos partidos. El primero ante México el 12 de octubre a las 03:30 horas en España, y el segundo el 15 de octubre a las 02:00 horas en España ante Canadá.
- Argentina tiene dos amistosos, uno como local ante Venezuela el 11 de octubre a las 02:00 horas en España, y el 14 de octubre a las 01:00 horas visitando a Puerto Rico.
- República Dominicana sólo tiene un amistoso ante Uruguay el próximo 10 de octubre de 2025 a las 14:45 horas en España.
- La RD del Congo tiene dos partidos de clasificación para el Mundial, ante Togo el 10 de octubre a las 15:00 horas y luego el 14 de octubre contra Sudán a las 21:00 horas.
- Marruecos tiene un amistoso ante Baréin el próximo 9 de octubre a las 21:00 horas y un partido de clasificación del Mundial ante República del Congo el día 14 de octubre a las 21:00 horas.
- Suiza tiene dos partidos de clasificación para el Mundial: ante Suecia el 10 de octubre a las 20:45 horas y luego ante Eslovenia el 13 de octubre a las 20:45 horas.
- España Sub-21 tiene un amistoso el 10 de octubre a las 21:00 horas ante Noruega y un choque de clasificación para el europeo ante Finlandia el día 14 de octubre a las 18:30 horas.
- España Sub-20 jugará los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 en Chile el próximo 11 de octubre a las 22:00 horas y aún no se conoce rival.
