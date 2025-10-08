El calendario de los internacionales del Betis en el parón de selecciones

El Real Betis Balompié se encuentra inmerso en estos momentos en el segundo parón de selecciones de la temporada. Se ha marchado a la fecha FIFA en cuarta posición con 15 puntos de 24 posibles, con unas sensaciones futbolísticas bastante buenas y sobre todo, con la ilusión de que (gradualmente) van a ir volviendo poco a poco jugadores importantes como Bartra, Deossa, Diego Llorente o incluso los primeros coletazos de Isco Alarcón sobre el terreno de juego en solitario. Pero antes, tienen que pasar todos los partidos que hay programados para los futbolistas de la plantilla bética.

Y es que son en total nueve futbolistas los que han sido convocados por sus respectivos combinados nacionales, a los que se une Pablo García, que ha sido convocado con España Sub-20 y que ya se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial en Chile.

Diez futbolistas convocados en el parón

Los jugadores del combinado verdiblanco que van convocados para esta fecha FIFA son: Ricardo Rodríguez con la selección de Suiza, Bakambu con RD del Congo, Lo Celso con Argentina, Junior Firpo con República Dominicana, Cucho Hernández con Colombia, Ángel Ortiz con España Sub-21, Amrabat y Abde con Marruecos.

Junto a Pablo García son 10 llamadas en este mes de octubre, algo que tiene mucho mérito y que coloca también al conjunto verdiblanco en otro escaparate más internacional, siendo uno de los equipos de LaLiga que más jugadores aporta al parón. Además, ha habido alguno más que podría haber viajado como Valentín Gómez con las inferiores de la albiceleste o Pablo Fornals con La Roja de Luis de la Fuente.

El Cucho hernández celebra su gol, el 1-1 provisional. / Enric Fontcuberta (Efe)

Los partidos y los horarios de este parón

Los partidos de los futbolistas del Betis con sus selecciones son los siguientes: