El 'Superordenador' predice el destino del Betis en LaLiga 25/26

La jornada ocho de LaLiga EA Sports dejó una noticia muy positiva para los aficionados del Betis y para la propia entidad. Muchas veces han compartido ya protagonistas del conjunto verdiblanco que el objetivo real es intentar estar a final de temporada luchando por entrar en puestos de UEFA Champions League, y ahora mismo, al menos hasta el choque ante el Villarreal del próximo día 18 de octubre, están en cuarta posición. Además, con total merecimiento y pudiendo haber sumado cuatro puntos más, ante Elche y Levante, en dos visitas en las que la desconcentración jugó una mala pasada a los de Manuel Pellegrini.

Pero en este sentido, el 'Superordenador' de Opta sí que coloca al Betis en esa pelea, pero no le otorga finalmente el puesto que daría un salto inconmensurable tanto a nivel deportivo como a nivel económico y que se viene buscando ya desde hace varios años en La Palmera. ¿Qué es el 'Superordenador' de Opta?

La clasificación del final de LaLiga según el Superordenador de Opta / OPTA

Se queda fuera de Champions

El superordenador de Opta es un modelo predictivo avanzado utilizado por Opta Sports, una empresa británica de análisis deportivo especializada en datos de más de 30 deportes, incluyendo el fútbol. En este caso, tras disputarse la octava jornada de LaLiga en la que el conjunto verdiblanco se ha quedado cuarto clasificado con 15 puntos de 24 posibles, la máquina lo coloca en las predicciones de final de temporada en la quita posición, con un total de 60 puntos conseguidos, seis menos que el Villarreal de Marcelino García Toral, que precisamente es el próximo rival de los heliopolitanos a la vuelta del parón de selecciones con ese partido en La Cerámica.

En cuanto a porcentajes, la buena noticia es que sería muy raro según las predicciones de la propia máquina que el Betis no vuelva a clasificarse para Europa una temporada más, aunque es muy pronto y todo puede ocurrir en un curso que se espera que sea muy largo. Le da un 28,5% de opciones de meterse en Liga de Campeones, mientras que recibe un 17,8% de jugar la UEFA Europa League y un 14,29% de opciones de quedarse en UEFA Conference League. En total, un 60,59% de probabilidades de clasificarse para Europa.

Manuel Pellegrini, en rueda de prensa. / M.C.

Ojo con la quinta plaza

Aunque en estos momentos parece muy complicado que la quinta plaza pueda volver a dar acceso a la UEFA Champions League, no se debe descartar nada hasta final de temporada y precisamente todo depende del rendimiento que los equipos españoles den en competiciones continentales. Entre ellos, el combinado de Manuel Pellegrini, que siempre ha dejado muy claro que debe ser una ilusión pelear por esas altas cotas, pero que nunca puede ser una frustración si no se consigue debido a los altos presupuestos que manejan los rivales directos en comparación con el Betis.

“Hicimos una gran campaña y no creo que haya que quitarse miedos. La capacidad económica va de la mano de los logros. Todos queremos dar un paso adelante pero hay instituciones más poderosas. El equipo ha ido en la senda correcta en estas cinco temporadas. No hay que confundir la ilusión con la realidad”, comentaba en rueda de prensa el pasado 17 de agosto.