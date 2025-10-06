El segundo mejor arranque del Betis de Pellegrini, pero con menos derrotas
Sólo en la 2022-23 el cuadro verdiblanco tenía un punto más tras la jornada 8, pero con una derrota más, dos, en ocho jornadas
El Atlético Palma del Río de Sergio León, rival verdiblanco en la primera ronda de la Copa del Rey
El Betis se va al parón con una sonrisa, con su tercera victoria consecutiva en la Liga, en puestos Champions, enderezando un irregular inicio liguero y con la confianza de recuperar efectivos en esta semana sin partido para seguir en la línea ascendente.
El conjunto verdiblanco es cuarto tras la jornada 8 con 15 puntos, la mejor puntuación a estas alturas del equipo en la era Pellegrini, sólo superado por los 16 puntos que cosechó en la 2022-23 a estas alturas, aunque entonces perdió dos encuentros y ahora sólo cedió contra el Athletic (1-2). Hace tres años arrancó ganando al Elche (3-0) y en Mallorca (1-2), venció al Osasuna (1-0), perdió con el Real Madrid (2-1), recuperó la senda triunfal con el Villarreal (1-0) y el Girona (2-1), cayó en Vigo (1-0) y empató con el Valladolid (0-0). Este curso ha empatado más (Elche, Celta y Levante), pero sólo ha caído en un encuentro, levantando incluso dos marcadores en contra al igualar un 2-0 en el Ciutat de Valencia y remontar el 1-0 en Cornellà.
El pasado curso a estas alturas el Betis sumaba 12 puntos (tres victorias, tres empates y dos derrotas), como en la 2023-24 y en la 2021-22. En la 2020-21 también contaba el cuadro heliopolitano con 12 puntos, pero con una distribución mucho más irregular de cuatro triunfos y otras tantas derrotas.
En lo que va de ejercicio al cuadro bético sólo ha sido capaz de ganarle el Athletic (a finales de agosto) en ocho jornadas ligueras y otras dos de Europa League, en la que empató con el Nottingham Forest (2-2) de nuevo igualando un resultado en contra, y venció a domicilio al Ludogorets. El mes de septiembre e inicio de octubre han sido realmente positivo para los de Pellegrini, aunque empezó con el 2-2 frente al Levante que dejó una sensación agridulce tras el 2-0 de la primera parte. El equipo logró igualar pero los fallos atrás dejaron dudas. Desde entonces, la pareja Natan-Valentín Gómez se ha asentado en el centro de la defensa ganando a la al Osasuna (2-0) y el Espanyol (1-2) en el campeonato liguero, encajando sólo un gole y anotando cuatro. A esos números se suman el empate (2-2) con el Nottingham Forest u el triunfo con el Ludogorets (0-2): cuatro dianas a favor y dos en contra. Esto es seis partidos sin perder y más de un mes sin hacerlo cuando la competición volverá a acelerar con otra serie de siete citas antes del siguiente parón: para empezar, visita al Villarreal, tercero sólo con un punto más el sábado 18 de octubre (18:30), y el jueves siguiente nuevo encuentro a domicilio en Europa frente al Genk (18:45). El lunes 27 de octubre el fútbol vuelve a La Cartuja (21:00) para recibir a otro rival directo como el Atlético de Madrid, dispuatá posiblemente el 30 el duelo de Copa del Rey en Palma del Río para repetir en casa el 2 de noviembre contra el Mallorca (21:00) y con el Olympique de Lyon el día 6 (21:00), cerrando esta serie de encuentros el 9 de noviembre en Mestalla.
