El Palma del Río de Sergio León, rival del Betis en la primera ronda de la Copa del Rey

El Betis ya tiene rival en la primera ronda de la Copa del Rey, la tercera competición en liza este curso, será el Atlético Palma del Río, en un partido que posiblemente disputará a domicilio el 30 de octubre, ya que las fechas para esta eliminatoria son el 28, 29 y 30 de este mes, pero el conjunto verdiblanco juega frente al Atlético de Madrid en la liga el 27 de octubre (21:00).

Los equipos de Primera División jugaban con los provenientes de la fase previa y Copa Federación, los de menor categoría, y así tocó en suerte el Atlético Palma del Río del ex bético Sergio León, que da nombre al estadio en el que jugará su ex equipo y lo celebró con gran efusividad.

El sortero se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26. En esta ronda (56 enfrentamientos) siguen exentos los cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic. La principal novedad de esta edición fue la introducción de un criterio de proximidad geográfica para los emparejamientos, una medida que busca reducir costes para los equipos de menor entidad y fomentar los desplazamientos de las aficiones. Así, los clubes han sido distribuidos por zonas, limitando el abanico de posibles rivales. El Betis estaba en el Grupo 3, junto a los equipos de Andalucía, Ceuta, Melilla, Murcia y la Comunidad Valenciana, además del Toledo, semifinalista de la Copa Federación.

Había tres equipos procedentes de la ronda preliminar (Atlético Palma del Río, UD Maracena y UD Los Garres) que debían enfrentarse a tres clubes de Primera División (Betis, Sevilla, Valencia, Villarreal, Elche y Levante), a los que les tocaría también otros dos conjuntos semifinalistas de Copa Federación (Orihuela CF y CD Toledo), mientras que el club de Primera restante le debía tocar uno de los tres equipos de Tercera Federación: CD Roda, CD Ciudad de Lucena o CD Cieza.

Sergio León, antes del sorteo, aseguró que estaría "encantado". "Sería un sueño jugar contra el Betis, el equipo de mi corazón, en mi pueblo, pero el que venga será bienvenido", dijo. Y el que irá será el Betis: "Es el equipo de mi corazón. Ojalá tenga la suerte de marcar. Es una experiencia uúnica. Será un día histórico", aseguró. El Atlético Palma del Río superó en la fase previa al Atlético Melilla por un contundente 10-0 en la eliminatoria anterior: 0-5 en la ida y 5-0 en su estadio, en un partido de vuelta que fue un trámite para los de Fran Sedano.