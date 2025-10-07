Un Betis de menos faltas y goles en contra desde el control

Defender bien no tiene por qué ser sinónimo de dureza. Lo está demostrando el Betis, que, en buena parte, gracias a la presencia en la medular de futbolistas como Amrabat y Marc Roca, que dominan el centro del campo para tener el control de los partidos, y a la mayor adaptación de Natan y Valentín Gómez, cada vez mejor acoplados juntos a la espera de que vuelvan los dos teóricos titulares Marc Bartra y Diego Llorente, para hacer del verdiblanco uno de los equipos menos goleados de la categoría y ahora el más en forma con tres triunfos ligueros consecutivos. El único ahora con esa marca.

Son ocho los tantos que ha encajado en otras tantas jornadas, recibiendo dos en los últimos tres partidos, cuando venía de admitir cuatro frente al Levante y el Athletic. Ha reducido la sangría el conjunto de Manuel Pellegrini, que llegó a decir que le producía “inquietud” la facilidad con la que le marcaban a su equipo hace apenas un par de semanas. “Me inquieta estar recibiendo casi dos goles por partido. Natan y Valentín Gómez necesitan tiempo para adaptarse, pero me deja satisfecho que el equipo sea capaz de darle vuelta y ganar o empatar al menos”, aseguró hace unas semanas el preparador chileno. Pero dos porterías a cero, una de ellas en la Europa League, y otros dos triunfos encajando un tanto (contra la Real y el Espanyol) dejan a los verdiblancos en la clasificación con ocho goles recibidos en otras tantas jornadas, la menor cifra de la Liga que comparte con el Alavés, el Osasuna y el Villarreal, su próximo rival tras el parón.

Una figura clave ha sido Amrabat, cuya presencia en el centro del campo ha equilibrado mucho al conjunto heliopolitano sobre el campo convirtiéndose en el sostén necesario para que defensa y ataque se mantengan unidos y no se rompa el equipo. El internacional marroquí jugó de titular sólo ante la Real Sociedad y el Osasuna, dos victorias béticas con cinco tantos a favor y uno en contra, números que destacan su importancia. Ahora el regreso de Marc Roca permite dotar, junto con la posibilidad de Sergi Altimira, al doble pivote de mayor presencia para que Fornals, cuando le toque, juegue más liberado, ya sea junto a algún pivote o por delante. Y falta por encajar en la ecuación a Isco.

Al malagueño le queda todavía más de un mes de recuperación por delante, pero los que sí deben reincorporarse al grupo son Deossa, para dar más presencia aún al centro del campo, Marc Bartra y Diego Llorente, dos centrales que permitirán a Pellegrini rotar en una posición en la que siempre pasa algo en los últimos años. Pese a la ausencia de estos dos puntales, Natan, acomodado al perfil diestro, y un novato en la Liga como Valentín Gómez han capeado con nota el temporal. El brasileño lo ha jugado todo hasta ahora. Titular en los ocho encuentros ligueros y en los de Europa, acumula ya 900 minutos, una cifra que en España, sin contar a los porteros, sólo iguala Marcos Llorente (Atlético de Madrid). Sólo tres futbolistas de campo más lo han jugado todo en LaLiga: Valjen, Raíllo (Mallorca) y Catena (Osasuna).

Es normal que Natan sea el futbolista del Betis, junto a Cucho Hernández, con más faltas cometidas (7), pero no se acerca a los líderes en esta faceta como son Pol Lozano (Espanyol, 23), Mario Martín (Getafe, 22) y Antonio Blanco (Alavés, 17). Es una tónica general en el plantel heliopolitano, que defiende sin la necesidad de hacer faltas. Una muestra fue el partido del domingo en Cornellà, en el que acabó sólo con cuatro faltas (frente a las 16 del Espanyol) y el dato general constata ese fútbol control que quiere Pellegrini, ya que el suyo es el equipo que menos falta hace en la Liga: 71 frente a las 72 del Barcelona, las 110 del rival de esta última jornada, el Espanyol, o las 134 del Alavés, que lidera el ránking. “El control del balón nos permitió crear las ocasiones para ganar el partido”, dijo Pellegrini en Cornellà tras el triunfo sobre el Espanyol, incidiendo en su estilo.

Control en el centro del campo para atacar y defender sin la necesidad de hacer tantas faltas que, de momento, tiene su reflejo en las dos porterías con los goles anotados y los recibidos hasta ahora.