Natan, el mejor de la liga en un dato clave

El partido entre el Real Betis Balompié y el RCD Espanyol del pasado domingo dejó varias notas positivas en clave verdiblanca, y una de ellas fue sin duda el partido de sus dos defensores. Con las lesiones de Marc Bartra y Diego Llorente, dos inexpertos como Natan y Valentín Gómez (en comparación con los veteranos) se han visto con la obligación de jugar absolutamente todos los minutos desde precisamente esos problemas físicos. Comenzaron algo dubitativos, pero le terminaron dando la razón a Manuel Pellegrini. El Ingeniero hizo referencia a que con el paso de los minutos, poco a poco iban a ir mejorando su rendimiento. Y así ha sido. Sobre todo en el caso del brasileño.

Natan está jugando a pierna cambiada, en el perfil que no es el suyo de forma natural, por lo que en la mayoría de acciones le costaba mucho más, cometió al inicio muchos errores de cobertura, colocación y concentración, pero poco a poco ha ido mejorando. Todo, hasta tal punto que tras el choque ante los pericos se ha convertido en el mejor futbolista de LaLiga en un dato clave para un defensor: los despejes.

Líder en despejes en LaLiga

El de Itapecerica da Serra se coloca como líder indiscutible de un aspecto tan importante a nivel defensivo como son los despejes. Con 64 en ocho partidos, supera por cuatro acciones a un gran defensor como es Alejandro Catena, de Osasuna, mientras que la lista sigue con los 54 despejes de Igor Zubeldia, los 50 de Domingos Duarte, los 49 de Martin Valjent y los 47 de una de las revelaciones del curso, David Affengruber. Esto, por un lado, refleja que el Betis es un equipo al que le llegan bastante y que requiere de muchas acciones defensivas por parte de los defensores, pero también que el porcentaje de acierto en esas acciones es bastante alto, por lo que la seguridad del equipo crece y permite un mayor rendimiento ofensivo, sabiendo los atacantes que en las espaldas están bien cubiertos.

De hecho, de esos 64 despejes, 41 los ha realizado en los partidos en los que ha estado jugando en una posición que no es la suya originalmente (central diestro, en lugar de zurdo). Levante, algunos minutos contra la Real Sociedad, Osasuna y Espanyol. Entre todos, destacó mucho el choque en Cornellá. Realizó un total de 18 despejes. Una cifra realmente elevada acompañada por la de Valentín. El argentino hizo 11 despejes, sumando en total 29 despejes entre los dos centrales verdiblancos.

Pau López y Natan festejan el triunfo con la afición verdiblanca. / Enric Fontcuberta / Efe

El apoyo del entrenador, importante

Las palabras de Manuel Pellegrini siempre son importantes para sus futbolistas, pero en este caso para Natan en un momento complicado en el que tenía que adaptarse a un nuevo rol, seguro que mucho más.

"En cuanto a la pareja de centrales, lamentablemente se lesionaron los dos derechos y hubo que poner a uno de los dos zurdos en el sector derecho. Natan estaba más preparado que Valentín, que venía recién llegado a una liga nueva. Natan se ha adaptado no bien, muy bien y están funcionando los dos. A un zurdo a veces se le cuestiona más cuando juega en el lado derecho y en muchos equipos juegan dos centrales derechos y no se les cuestiona, puede ser extraño en un momento, pero se adaptan, y más Natan, que es trabajador e inteligente", comentó Pellegrini en la previa del choque ante el Espanyol.