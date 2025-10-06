Radar Betis semana ocho: Así les ha ido a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

El que merece una primera mención, sin ningún tipo de dudas, es Ismael Barea. El de Los Palacios y Villafranca volvía a comenzar de inicio con el Mirandés en un choque complicadísimo, visitando al Valladolid de Guilherme Fernandez, que no pudo hacer nada para detener a su excompañero. Fue en una jugada a balón parado en la que tras un par de toques de sus compañeros, le caía el balón muerto dentro del área al pivote, que batía perfectamente al meta luso.

Jornada insulsa para Petit y Guilherme

Por quinta jornada consecutiva el portero portuguér encajó un gol, pero si bien es cierto que en este tanto también era complicado participar para detenerlo. Un disparo a bocajarro, a poca distancia y con mucha potencia. De igual forma, realizó una buena parada en un uno contra uno y no pudo aportar mucho más bajo palos.

Por su parte, Gonzalo Petit volvía a la titularidad también con el Mirandés y jugó 66 minutos en los que pocas oportunidades tuvo para poder transformar un tanto. Realizó un único disparo que no tomó portería, ganó cinco de 13 duelos que disputó y de los 15 pases que intentó, falló cinco. Veremos si después de la suplencia de Carlos Fernández, que tampoco destacó, sigue aguantando por tercera semana consecutiva la titularidad o vuelve al banquillo en la próxima jornada.

Gonzalo Petit celebrando su primer gol en la élite / LaLiga

Las notas negativas van cogiendo costumbre

Y es que futbolistas que salieron del Betis para tener minutos como Losada y Nobel Mendy no los están teniendo, por lo que esto siempre representa un aspecto negativo. Además, ya va siendo costumbre que ninguno de los dos participen con Levante y Rayo Vallecano, por lo que puede ser un serio problema para su desarrollo.

El Huesca de Sergio Arribas venció al Burgos con un cambio de esquema que bien podría suponer una mala noticia para el burgalés. No jugó a pesar de que venía siendo un fijo, su equipo ganó y además lo hizo con cuatro defensas. Esto puede tener continuidad, al igual que su suplencia, ya que él venía actuando en defensa de cinco.

Los próximos partidos de los equipos con jugadores cedidos por el Betis son: