Isco da la buena noticia en el Betis

En el entrenamiento del Betis este miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol ha habido una imagen que levantará la ilusión en los béticos. Y es que siempre que Isco Alarcón aparece en escena, los aficionados sonríen, y si lo hace con pequeños avances en su recuperación, lo hacen con más motivos. El de Arroyo de la Miel se ha dejado ver en uno de los banquillos del campo 1 sentado, con las muletas como fieles acopañantes pero sin la férula que le protege ese tobillo izquierdo que sufre la lesión de la que se está recuperando. El hecho de estar sin la bota protectora en la ciudad deportiva no es algo novedoso, ya que lleva varias semanas tratándose son los servicios médicos del club y mientras que eso ocurre está sin la férula, pero cuando llega y cuando se va sí que la tiene puesta.

La novedad llega por dos caminos. El primero, el mostrarse ya delante de las cámaras sin el aparatoso instrumento, y por otro lado, con los pequeños avances que se han producido en su recuperación.

Ya puede apoyar el pie

Ese es el principal avance. El futbolista malagueño ya puede ir apoyando poco a poco el pie pero con esa férula puesta, comenzando así la fase de impacto de forma muy leve y que se irá incrementando con el paso de los días. De hecho, a diferencia de los otros partidos en los que estuvo presente en el césped de La Cartuja, en el duelo ante Osasuna sí que se le vio apoyando el pie al caminar. Este es un avance que puede parecer pequeño pero que es esa primera piedra para construir el camino hacia la ansiada vuelta del de Arroyo de la Miel.

En los minutos que ha estado presente se le ha visto hablando largo y tendido con el doctor José Manuel Álvarez y también se ha acercado a él Manuel Pellegrini, que se ha mostrado cariñoso con su estrella, a la que seguro que espera de vuelta con ansia para poder incrementar el rendimiento del equipo.