Tres históricos como Rubén Castro, Fekir e Isco coinciden en su opinión sobre el Betis

Este miércoles 24 de septiembre es un día importante para el Real Betis Balompié y sus aficionados. Después de que la última participación de la entidad andaluza en competición europea fuese el curso pasado llegando a la final de la UEFA Conference League, afrontan este curso en la Europa League con una ilusión desbordante, con una plantilla bastante poderosa y con la ambición de verse en Estambul allá por el mes de mayo. Está claro que para ello tendrán que hacer las cosas muy bien, durante todo el año, por lo que la enorme dificultad está ahí. Para empezar con buen pie, el enfrentamiento ante el Nottingham Forest. En las horas previas de este partido en los medios oficiales del conjunto verdiblanco han difundido un emotivo reportaje resumiendo lo que fue el curso pasado en Europa, y hay un extracto de Isco que simboliza a la perfección lo que es el Betis.

En el video se presenta con un carácter salvador con su vuelta tras la importante lesión que sufrió. Ahí se intercalan imágenes del momento con las palabras de Isco en la previa de la final de Breslavia dejando una pincelada que marca el sentido de esta pieza: "Al final lo importante siempre es el equipo, los jugadores van y vienen. Es ley de vida. Estoy más en deuda con el Betis que el Betis conmigo. El Betis fue mi luz en momentos de oscuridad".

De Isco a Fekir y Rubén Castro, dos leyendas del Betis

Ese concepto, el de que el futbolista esté más en deuda con el Betis que el propio club y su afición con él, no es la primera vez que se escucha de la boca de un peso pesado de la historia de la entidad. "El Betis me ha dado más de lo que yo le he dado. Estaba antes de que llegara y seguirá después de mi salida. Todo aquí está para ser feliz, el Betis es muy especial y, cuando te coge, es algo muy bonito. Allá donde viajamos, un país frío o lejos, siempre hay afición para animarnos. Eso lo veo muy poco", comentaba Nabil Fekir en una entrevista con los medios del club verdiblanco en su despedida. Un futbolista que es un símbolo para la afición bética, campeón de Copa del Rey y erigiéndose como uno de los jugadores diferenciales de la historia heliopolitana.

Al igual que el máximo goleador en la historia del Betis. Quizá, junto a Joaquín Sánchez, el futbolista más importante en la historia moderna de la entidad por todo lo que hizo en una de las épocas más complicadas para hacerlo. No es otro que Rubén Castro Martín, que después de todo lo que le dio al combinado de La Palmera, ha repetido en multitud de entrevistas ese mismo concepto: "Le debo yo más al Betis que ellos a mí".