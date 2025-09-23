Invasión de aficionados ingleses ante el Betis: quejas de los vecinos en Alameda de Hércules

El Real Betis Balompié afrontará este miércoles 24 de septiembre su debut en competición europea esta temporada con la visita del Nottingham Forest inglés en la jornada 1 de la UEFA Europa League. Será un encuentro muy complicado para los heliopolitanos por diversos factores. Primero, por el nivel del rival y la altísima inversión que hicieron en el mercado de fichajes, multiplicando casi por cuatro el gasto bético. Y segundo, por el ambiente hostil que intentarán generar los más de 3.500 aficionados ingleses que colmarán la zona visitante del Estadio de La Cartuja, intentando emular el efecto producido por las últimas grandes afluencias que ha habido en Sevilla como las del Vitoria Guimaraes o el Eintracht Frankfurt.

Y es que la invasión inglesa ya no será exclusivamente en el estadio, sino que también se ha hecho una realidad desde las horas previas en las calles del centro de la capital de Andalucía, donde ya habitan una buena mayoría de ellos. Desde primera hora de la tarde están en los bares del centro de la ciudad, con banderas, bufandas, cánticos y, conforme pasan las horas, escándalo y mala praxis que está afectando e incomodando a muchos vecinos de la zona que ya emiten sus quejas.

Los aficionados del Nottingham Forest en la Alameda de Hércules / MC

Los vecinos de la Alameda ya se quejan

Serán más de 3.500 aficionados del Nottingham Forest los que van a llegar en las próximas horas a Sevilla y van a instalarse en La Cartuja. A lo largo de la tarde de este martes ya ha habido cientos de ellos que se han instalado en distintos bares de la zona céntrica de la ciudad, como en la Alameda de Hércules, en la que muchos vecinos han emitido sus quejas por los horarios de apertura y la libertad absoluta que le están dando no sólo a los aficionados de los Tricky Trees, sino a todos los visitantes.

Hasta el momento no ha habido incidentes graves ni altercados, pero teniendo en cuenta la cantidad de aficionados visitantes que estarán en las calles de la ciudad en las próximas horas, todo podría ocurrir, como ya sucedió con los aficionados de la Fiorentina y precisamente en las mismas calles de los comercios que se están frecuentando a esta hora.

Ange Postecoglou, técnico del Nottingham Forest, en la sala de prensa del Estadio de La Cartuja. / Julio Muñoz / Efe

El plan de los ingleses

Según han indicado el Betis y la UEFA al combinado inglés, repartirán las entradas a los aficionados visitantes en un hotel cercano a Plaza de Armas. Luego, los han citado para que se concentren en el parque de los Perdigones siendo una zona estratégica respecto al centro de la ciudad y a 30 minutos caminando del estadio de La Cartuja.

A pesar de que, como ya se ha establecido, hasta el momento no ha habido altercados y los aficionados de este equipo no tienen fama de ser peligrosos ni buscadores de conflictos, el partido se ha declarado de alto riesgo por las autoridades.