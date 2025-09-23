Las seis bajas del Betis para recibir al Nottingham Forest en Europa League

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este martes su segunda sesión de entrenamiento de la semana, y la última antes de recibir al Nottingham Forest este miércoles en el estadio de La Cartuja para debutar en la temporada 25/26 de la UEFA Europa League. Ha sido una sesión en la que las miradas estaban puestas en nombres como Nelson Deossa o Diego Llorente, que eran las mayores dudas de cara a un partido que se antoja importantísimo para comenzar con buen pie en la competición ante uno de los rivales más complicados que van a tener los del Ingeniero.

Las buenas noticias en el entrenamiento ha sido la continuidad para Aitor Ruibal, que estará en la situación después de perderse el choque ante la Real Sociedad. Además, como no ha estado Bellerín, es más probable todavía que se lleve a Ruibal para el choque.

Las bajas de Pellegrini para recibir al Nottingham

En la sesión no han trabajado con el grupo: Isco, Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente y Nelson Deossa. Además, Pablo García ya está concentrado con la Selección Española Sub-20 para el Mundial. El primero sigue recuperándose de su lesión y cada vez le queda menos tiempo para ir viéndolo avanzando en su forma de trabajo. Por otro lado, el suizo lleva dos entrenamientos con el grupo, pero lo normal es que vaya convocado, ya que hay escasez de centrales por lesión, por lo que Valentín Gómez tendrá que jugar en el centro de la defensa y Junior no tendría suplente.

En el apartado de canteranos es interesante ver los que han trabajado a las órdenes del Ingeniero. Por ejemplo, Darling Bladi no puede jugar en Europa a pesar de ser el que habitualmente trabaja con el primer equipo. Los que han trabajado a las órdenes del chileno son Félix Garreta, Moha, Morante y un Ángel Ortiz que apunta a ser titular.