Betis: La mentalidad de hierro de Llorente

Diego Llorente se dispone a rematar de cabeza en un entrenamiento reciente en la ciudad deportiva.

La temporada 2024-25 comenzó con altas expectativas para Diego Llorente, quien se consolidó como una pieza fundamental en la defensa del Betis. A lo largo de la campaña, su rendimiento fue notablemente consistente, participando en 30 partidos y siendo titular en 29 de ellos (Liga), acumulando un total de 2.522 minutos en el campo.

Un baluarte en la defensa

Su presencia en la zaga verdiblanca se sintió en cada encuentro, aportando solidez y experiencia, pero una lesión ante el Villarreal, en Heliópolis, lo frenó. Ahora, ya recuperado, regresa con muchas ganas y aguarda minutos de juego a la vuelta del parón.

Llorente se dispone a despejar de cabeza, en plancha, durante el Betis-Rayo de la pasada campaña. / E.P.

Además, en el aspecto ofensivo, Llorente demostró su capacidad para sumarse al ataque en jugadas a balón parado o proyecciones cortas, siendo un arma más de los verdiblancos. En general, un liderazgo alto en la línea defensiva para convertirse en uno de los defensores más fiables de la Liga.

La lesión contra el Villarreal

Pero el punto de inflexión llegó el 13 de abril de 2025, durante un partido contra el Villarreal, con una lesión tendinosa proximal de grado avanzado en la musculatura isquiotibial izquierda, una de las lesiones más graves para un futbolista, especialmente para un defensor que depende de la velocidad y los cambios de ritmo.

Diego Llorente es retirado en camilla tras lesionarse ante el Villarreal el pasado curso en Heliópolis. / Julio Muñoz / Efe

La gravedad de la lesión hizo que la única opción viable fuera una cirugía, la cual se llevó a cabo el 17 de abril de 2025 en Finlandia, un centro de referencia mundial en este tipo de intervenciones.

Recuperación total

El período de recuperación estimado fue de entre 4 y 5 meses, por lo que la temporada para Llorente acabó. Entonces, comenzó un camino de esfuerzo y trabajo, tanto físico como mental, hasta llegar ahora totalmente preparado para los diferentes desafíos en este curso.