El imperdible gol de Bakambu con el Congo que hace alucinar a los comentaristas

En la tarde de este martes, la RD del Congo se medía a toda una selección importante como es la de Senegal. Era en la jornada 8 de la fase de clasificación para el Mundial en la que el combinado del delantero bético mantiene (en el duelo contra Los Leones de Teranga) una buena posición de cara a las últimas jornadas de la fase clasificatoria. Ahí, se ha visto a un Cédric Bakambu totalmente distinto a lo que se venía viendo en el Betis en este arranque de temporada de cara a portería, pero sobre todo a nivel de sensaciones y liderato en la plantilla.

En el primero de los partidos de la fecha FIFA, ante Sudán del Sur, anotó dos goles y regaló otro en la goleada por cuatro tantos de su combinado nacional que le sirvió para sumar tres puntos importantísimos. En este caso, hoy ha vuelto a dejar grandes sensaciones con una nueva asistencia y un nuevo golazo que ha levantado mucha espectación. Y es que ya no sólo por la espectacularidad del mismo, sino también por el rival: Senegal, con quien competía por la primera plaza del grupo que da acceso directo a la Copa del Mundo del próximo verano al inicio del choque.

Ruleta y zapatazo hacia la portería

En frente no tenía Bakambu precisamente jugadores poco contrastados. Uno de los centrales, Koulibaly, que a sus 34 años ya maneja una enorme experiencia en Europa y en la Champions. En la portería, además, todo un campeón de Europa como es Edouard Mendy, al que bate con una potencia altísima en el golpeo. Durante la ruleta que hace dentro del área, un futbolista bien posicionado en el panorama Premier League como Diouf, lateral zurdo del West Ham con un valor de mercado de 18 millones de euros, se queda mirando y viendo como es superado por el delantero bético.

En total, cinco participaciones de gol (tres goles y dos asistencias) en dos choques de lparón de selecciones. Esto debe servir como motivación extra al jugador, que tiene en el horizonte culminar la clasificación para el Mundial en las cuatro jornadas que le restan a su país y además, la Copa de África, cuando abandonará al Betis en principio durante un mes. Además, ha sido muy llamativa la reacción de los comentaristas de la retransmisión, que sonaban exhuberantes ante la acción del delantero.