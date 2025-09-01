El Betis maneja una propuesta por Bakambu a última hora

Están siendo unas horas frenéticas de trabajo en las oficinas de la ciudad deportiva Luis del Sol en las que se encuentra toda la cúpula verdiblanca. Tras el fichaje de Antony, en el que se trabaja para poder validar documentos y permitir el viaje del brasileño a Sevilla, en La Palmera trabajan en la incorporación de un delantero. Para ello, un requisito que a priori es indispensable es la salida de uno de estos tres futbolistas: Altimira (que ha recibido intereses de la Premier League pero que no han trascendido en ofertas formales. En Inglaterra el mercado ya está cerrado), Chimy Ávila (que parece que no se va a mover hasta el mes de enero salvo sorpresa) y Bakambu.

La información que maneja Diario de Sevilla es que desde el club verdiblanco están moviendo al futbolista tratando de buscar soluciones en tiempo límite, y ha aparecido la opción del Ankaraspor turco. Estos han ofrecido un salario parecido a lo que percibe en Sevilla durante dos años, pero con la condición de que el futbolista llegue gratis y si el combinado turco asciende, se hará un desembolso. En principio pedían 3 millones de euros por el traspaso en Heliópolis a los equipos que habían venido y hay que ver en qué termina esta propuesta, que puede no ser la única.

El jugador, al que le dan dos años con un buen contrato, ya ha mantenido contactos con el conjunto turco y no se cerraría al movimiento. Esto podría desatascar la llegada de un delantero, con Umar Sadiq entre los candidatos. Hay tapados que aún no han salido en prensa y que, de abrirse huecos, podrían ser el elegido.