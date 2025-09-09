El Real Betis Balompié ha dado inicio al derribo de la grada baja de Preferencia de su estadio, en lo que el propio club califica como "un hito importante" dentro de la remodelación del Benito Villamarín. Esta actuación afecta a la última tribuna antigua, que será sustituida por una estructura más moderna y funcional.

Los trabajos han comenzado a las 9:00 horas con el derribo del primer anillo de asientos de la zona de Preferencia. Aunque la cita no ha estado abierta al público, sí ha contado con la presencia de los medios de comunicación, situados en la grada de Fondo para seguir la evolución de los trabajos.

El acto ha estado acompañado de las explicaciones del director general del Betis, Federico Martínez Feria, que ha guiado a la prensa durante este momento simbólico para el futuro del estadio.

La demolición de la grada baja forma parte de los múltiples trabajos en marcha para sustituir la antigua tribuna por una nueva construcción. Con este paso, el club verdiblanco avanza en un proyecto que cambiará de forma notable la fisonomía del Benito Villamarín, tanto en su interior como en el exterior.