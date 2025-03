España no le podía dar más a Assane Diao, que se decanta por Senegal

Santi Denia, seleccionador español sub 21, aseguró que no pudieron "darle más" a Assane Diao, delantero del Como italiano, quien tomó la decisión de jugar con la absoluta de Senegal, su país de nacimiento, tras haber sido 17 veces internacional con España en categorías inferiores y estar en la prelista de la sub-21 para los dos amistosos de marzo.

"Debutó en una convocatoria conmigo en la sub 18, ha sido campeón de Europa sub 19, ha jugado conmigo en la sub 21… Nosotros más no le podíamos dar. Hemos ido a verlo a Italia, hemos estado con él… Son decisiones personales y no podemos entrar. Nosotros le damos todo. Competir al máximo nivel, experiencia competitiva al máximo nivel… Es un chaval excepcional, estaba agradecido de estar con nosotros, pero ha tomado una decisión", comentó Santi Denia en su atención a los medios antes del primer entrenamiento de la concentración.

"Estaba en la prelista de la sub 21 y con muchas opciones de venir", añadió, y destacó que cuenta con otros dos futbolistas con doble nacionalidad, como Matías Fernández-Pardo y Eliezer Mayenda.

"Aquí estamos encantados con los que quieren venir y los jugadores que tienen pasaporte. Hay un porcentaje muy alto de jugadores con doble pasaporte que quieren venir con nosotros. Matías está jugando en 'Champions', en el Lille; Mayenda jugando muy bien en la Championship… Es una oportunidad muy buena para ver a estos jugadores", señaló.

Santi Denia negó que el Barcelona se haya puesto en contacto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que libere a los tres internacionales sub 21 (Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López) después de que el Juez Único de Competiciones Profesionales fijase el partido ante Osasuna el día 27, dos más tarde del amistoso España-Alemania sub 21.

"La noticia la hemos visto ahora y se tomarán decisiones cuando se tengan que tomar. Supongo que si hay alguna petición por parte del club será estos días y la federación tendrá que tomar una decisión", explicó.

Asimismo, comentó cómo le afecta que en verano coincida la disputa del Mundial de Clubes de la FIFA con el Europeo sub 21 que organiza la UEFA, lo que hará que no pueda contar con futbolistas de Real Madrid y Atlético de Madrid, una de las razones por las que Pablo Barrios, del equipo rojiblanco, no entró en la lista.

"Se tienen que tener conversaciones con los jugadores. Son decisiones personales y entiendes todo. No vamos a obligar a alguien. Si no están convencidos de venir puedes tener problemas en la convivencia y eso es muy importante para nosotros", subrayó.

"Es una pregunta que me hago yo. El escenario dentro de dos o tres meses puede ser diferente. Estamos encantados con esta lista. Y cuando llegue ese momento cerca de junio, veremos", agregó.

El seleccionador sub 21 aseguró que están "encantados" con que Dean Huijsen haya sido convocado por la absoluta tras la lesión de Íñigo Martínez y definió al sustituto de Huijsen en su lista, César Tárrega, como "un chaval humilde, que curra y trabaja un montón".

Por último, valoró la irrupción de Raúl Asencio, quien se estrenó en una convocatoria de la absoluta sin pasar antes por la sub 21.

"Hay casos así, como el de Lamine, que no se pueden parar. Con Asencio ya habíamos contado, en la sub 19, pero era en fecha de pandemia y no se pudo jugar. Siempre ha estado en el radar de las categorías inferiores y hay que premiar que el chaval ha dado un paso adelante y se ha ganado estar en la absoluta", declaró