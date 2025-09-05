Betis: Bakambu se exhibe con su selección anotando un doblete

Con el mercado de fichajes cerrado y después de no poder reforzar el ataque, Bakambu será jugador del Betis esta temporada. Este viernes, por segundo encuentro consecutivo, anotó un doblete ante Sudán del Sur.

El atacante de la República Democrática del Congo fue titular en el encuentro de clasificación para el Mundial de 2026 y destacó en la primera parte con dos goles. A los 13 minutos abrió el marcador tras un centro de Kayembe, y el delantero bético, actuando como ‘9’, estuvo atento para anticiparse al defensor.

En el segundo tanto se lució tras combinar con Kayembe, ganar en velocidad y definir con acierto para poner el 0-2. Ya en el minuto 77, con el partido sentenciado, fue sustituido por Fiston Mayele. El martes volverá a jugar, aunque esta vez contra un rival más exigente como es Senegal.

El ariete verdiblanco vio portería por segundo encuentro consecutivo, tras marcar también ante el Athletic Club, aunque en aquella ocasión su tanto no sirvió para evitar la derrota, ya que no hubo tiempo para que los de Pellegrini buscaran el empate. El congoleño estuvo cerca de salir en el mercado estival, después de que equipos como Santos y Olympiacos se interesaran por él.