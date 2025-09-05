Bellerín: "Hablando con Isco me decía que no puede haber nada mejor que ganar un trofeo con el Betis"

Héctor Bellerín vive con ilusión este arranque de temporada, aunque reconoce que aún hay margen para crecer. El lateral derecho valoró en los medios oficiales del club lo que ha supuesto este inicio de curso y la llegada de los nuevos fichajes. Considera que "hay una ilusión renovada en el Betis y ahora todos los niños quieren ser del Betis, todo el mundo quiere serlo". Además, señaló que el club se encuentra "en un momento de crecimiento donde hay jugadores de máximo nivel que quieren formar parte de este club".

Sobre este inicio liguero, en el que los verdiblancos sólo han sumado cinco de 12 puntos, el lateral también ve las cosas positivas y destaca el trabajo defensivo del equipo. Asegura que ha visto "mucha solidaridad en el equipo". El catalán considera que este parón internacional puede servir de punto de inflexión para el grupo: "Estos parones siempre nos suelen venir bien para adaptarnos a lo que es el ritmo de la competición, coger un poquito de aire y apretar", apuntó, destacando además que se avecina un nuevo reto con la Europa League: "Nos viene también la UEL, que es una competición para nosotros súper importante. El año pasado se nos quedó la espinita clavada y tenemos una ilusión enorme por llegar muy lejos".

El Estadio de la Cartuja, un escenario propicio para hacer cosas muy bonitas

Uno de los grandes cambios de la temporada es el traslado a La Cartuja, un escenario que para él está cargado de simbolismo: "También pensaba que el hecho de dejar el Benito Villamarín durante dos años es algo emocionalmente complicado, pero creo que el recibimiento y el ambiente que se está creando en La Cartuja, que también tenemos muy buen recuerdo de ese estadio, me ha impresionado, me ha parecido muy bonito. El otro día, 65.000 béticos en el estadio, creo que es algo que demuestra lo que es este club, lo que es su afición y la grandeza que tiene. Es un escenario propicio para hacer cosas muy bonitas, la verdad".

Respecto a los dos últimos refuerzos veraniegos, Bellerín no dudó en subrayar la importancia de Antony y Amrabat: "Ya no sólo el que haya venido Antony, sino obviamente el recibimiento, que como te digo, demuestra esta bendita locura que nos persigue a todos los que nos sentimos béticos. Yo creo que son dos fichajes muy importantes. A Antony ya sabemos lo que ha demostrado, y Amrabat viene yo creo que a ofrecer también mucha experiencia y mucho músculo al centro del campo, que es algo que nos viene muy bien, sobre todo teniendo tantas competiciones y tantos partidos. Creo que son dos jugadores que nos van a aportar muchísimo".

Los objetivos de Bellerín entre otros ayudar a Aitor Ruibal y a Ángel Ortiz

El defensa quiso poner en valor también la recuperación de compañeros como Diego Llorente, Marc Roca o Aitor Ruibal, cuya vuelta aumenta la competitividad interna: "El tener esa plantilla ya casi completa, con todo el mundo, casi todo el mundo al 100%, es muy importante para todo lo que tenemos que afrontar ahora. Sobre todo hoy estábamos en el entrenamiento casi peleados por el resultado del partidillo... Y hablaba con el míster de que la gente está enchufada. Estamos en el entrenamiento y todo el mundo quiere ganar y yo creo que eso es esencial también para el desarrollo".

Héctor Bellerín atraviesa una etapa de madurez en su carrera, en la que ha dejado atrás las metas individuales para centrarse por completo en el colectivo. El lateral del Betis explicó con claridad cuáles son hoy sus prioridades: "Mis objetivos a día de hoy son, sinceramente, ayudar. Ayudar en lo que pueda, al equipo cuando estoy dentro del campo a ganar el partido, pero también ayudar a Ángel Ortiz, ayudar a Aitor Ruibal, ayudar al central a hacerle la cobertura, a comunicarme, a que el vestuario vaya mejor, a que la gente que trabaja con nosotros esté más a gusto; creo que esa es mi posición", afirmó.

Precisamente habló también de la competencia con Ángel Ortiz: "Ángel me parece un jugador con unas cualidades distintas a las que yo tengo, pero a la vez un perfil de lateral al que le gusta atacar, que ha sido extremo, que causa peligro. A mí la edad no me importa; yo creo que eso en el fútbol, pues sí, la experiencia en momentos puntuales es siempre un punto a favor, pero también esa frescura y esas nuevas ideas y ese poder aportar algo distinto en la misma posición, creo que es algo súper valioso y aprendo un montón de él, aprendo de Aitor muchísimo, aprendo también de Ricardo, de Junior, por posición hablamos", explicó.

El defensa insiste en que la competitividad sana es lo que eleva el nivel de todos dentro del equipo: "Creo que hay un ambiente de eso, de que todos sabemos que hay muchos partidos, todos sabemos que vamos a tener nuestra oportunidad y que todos sabemos que la mejor forma de alcanzar nuestro mejor nivel es apretándonos el uno al otro".

También desveló una conversación que tuvo con Isco: "Yo hablaba con él, me decía que yo creo que no puede haber nada mejor que ganar un trofeo con el Betis, por todo lo que implica eso, porque el Betis es un club histórico y es enorme", expresó el catalán. Para acabar, quiso mandar un mensaje al beticismo: "Que nos sigan apoyando, que sigan dando el máximo y que estén allí por nosotros. Para nosotros nuestro objetivo es verles felices, conseguir que este club siga creciendo. Yo con escuchar a 65.000 personas cantando el himno antes de un partido es algo que ya me llevo cada dos fines de semana y que a nosotros nos hace muy felices, y sinceramente espero que nosotros podamos estar a la altura de lo que ellos nos dan y nos ofrecen", cerró Bellerín.