El nuevo corazón del Betis: un centro del campo renovado

Amrabat presiona a Dave Kwakman, del AZ Alkmaar, en un partido de la Europa League del pasado curso.

El Betis ha reforzado su sala de máquinas de manera contundente en el reciente mercado de fichajes. Con las incorporaciones de Sofyan Amrabat y Nelson Deossa, el centro del campo verdiblanco presenta ahora una mezcla de perfiles que permite a Manuel Pellegrini tener mucha versatilidad, pues este quinteto, junto a Marc Roca, Pablo Fornals y Sergi Altimira, compone una medular con capacidad para adaptarse a diferentes rivales.

VARIEDAD EN LA MEDULAR

Manu Fajardo, director deportivo del cuadro verdiblanco, ya dejó claro durante la ventana estival que la idea era contar con cinco centrocampistas con distintas cualidades para permitir al Ingeniero tener opciones para elegir. Y con la llegada de Amrabat, la medular verdiblanca gana con una pieza necesaria y muy pretendida por el santiaguino para cubrir el hueco dejado por Johnny. El marroquí puede actuar de ancla, un 5 que llega para aportar fuerza física y músculo defensivo, además de carácter.

Un jugador que está llamado a tener un rol importante en el doble pivote a la hora de cortar balones, ir al choque y cubrir espacios gracias a su capacidad física, oxigenando a los hombres de más carácter ofensivo del cuadro verdiblanco. También será interesante ver a Amrabat formar pareja con Marc Roca ante rivales tener un centro del campo potente, pues el catalán también atesora buena visión de juego y precisión en el pase.

Marc Roca, en un entrenamiento reciente en la ciudad deportiva. / Juan Carlos Vázquez

Otra variante es Nelson Deossa, cuyo perfil es más de un box to box. Un jugador más de ida y vuelta que tras debutar ante el Athletic debe empezar a aportar sus cualidades tras el parón, como su capacidad para sumarse al ataque y su potente disparo.

Deossa, en su debut ante el Athletic. / Antonio Pizarro

Y también están Pablo Fornals y Sergi Altimira, que han sido titulares en este inicio de Liga. El primero ha demostrado su capacidad para filtrar pases y recuperar balones, teniendo Pellegrini presente, también, que puede actuar en otras posiciones más adelantadas para conectar con el ataque.

Altimira dialoga con Fornals en una sesión de trabajo en la ciudad deportiva. / David Arjona / Efe

Altimira, por su parte, se ha adaptado en estos primeros partidos a jugar por delante de la zaga, actuando de medio centro más defensivo que el castellonense, aunque con Marc Roca y Amrabat puede volver a jugar algo más liberado.

TAREA PARA PELLEGRINI

Con estas cinco piezas, Pellegrini se enfrenta ahora a la tarea de encontrar la combinación perfecta para cada partido. La variedad de perfiles le da la libertad de adaptar el mediocampo a las necesidades del rival o a las exigencias de la competición, un reto interesante con este nuevo corazón del Betis.