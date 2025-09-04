Gran sorpresa con la lesión de Isco en el Betis

Diario de Sevilla ya informaba en la tarde de este pasado miércoles sobre las buenas noticias que se habían recibido respecto a la lesión de Ez Abde en el Betis. Hace ya unos días que ha pasado a entrenar en solitario sobre el césped y pronto debería volver con el resto de sus compañeros y ser un activo más, abandonando así la enfermería. Quien va a tardar un poco más a abandonarla va a ser Isco Alarcón, pero respecto al de Arroyo de la Miel este diario también puede contar a sus lectores que hay avances positivos con la lesión del malagueño.

Tal y como explicaron fuentes del combinado verdiblanco a este medio, lo bueno es que ha sido una pequeña fisura sin ningún tipo de desplazamiento, como así exponía el comunicado médico: "sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF. Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso". Esto ha facilitado mucho la recuperación.

Isco se duele en el césped tras sufrir un problema en su tobillo izquierdo contra el Málaga. / Joaquín Corchero | Europa Press

Se espera que vuelva antes

Las primeras exploraciones colocaban a la estrella verdiblanca en el dique seco durante unos tres meses, fijando una fecha clave la del 23 de noviembre y ese encuentro ante el Girona como posible regreso (teniendo además entre ceja y ceja estar a buen nivel para el derbi ante el Sevilla del 30 de noviembre). Durante esos tres meses aparecían 12 partidos de LaLiga: Elche, Alavés, Celta, Athletic, Levante, Real Sociedad, Osasuna, Espanyol, Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia. Además, se añaden los duelos europeos ante Nottingham Forest, Ludogorets, Genk y Lyon.

Según la información que se maneja, se podría reducir a finales del mes de octubre la espera para ver de nuevo al andaluz sobre el terreno de juego. Si eso se termina confirmando, el duelo en La Cartuja ante el Atlético de Madrid el 26 de octubre es objetivo prioritario, teniendo una semana después la visita del Mallorca al mismo estadio. Una información muy positiva y a la que hay que otorgarle cierta cuarentena, ya que todo depende de cómo vaya avanzando el propio jugador en el proceso. El choque del 6 de noviembre en casa ante el Lyon, podría ser el debut europeo de este curso para Isco.

Lo Celso le dedica su gol a Isco con Altimira detrás. / Antonio Pizarro

Ya comienza la fase con caminata

Hasta los últimos días, la situación era que Isco debía atravesar una primera fase sin impacto. Tras ella, el futbolista comenzará en breve, y con mucha cautela, una segunda fase en la que empezará a andar poco a poco, con ese pequeño nivel de impacto que se irá incrementando a medida que va avanzando la recuperación.

Independientemente del tiempo que pase, la realidad es que durante estos meses Pellegrini va a notar mucho la ausencia de Isco. Y más, si Giovani Lo Celso sigue durante demasiado tiempo con el proceso que atraviesa en estos momentos, de gran dificultad para encontrarse a sí mismo dentro del terreno de juego y engancharse al tren táctico de este nuevo Betis.