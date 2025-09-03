Betis: Sin descartes en la Lista A para la Europa League

Manuel Pellegrini, en el banquillo del Villamarín en un encuentro de la Europa League.

El Betis ha presentado su lista de jugadores para la próxima edición de la Europa League, y Manuel Pellegrini no ha tenido que dejar a ningún futbolista del primer equipo fuera de la competición.

La clave está en la estructura de la plantilla actual. La presencia de numerosos canteranos que cumplen los requisitos de edad y formación, como Ángel Ortiz y Pablo García, ha permitido que el club pueda inscribir a los 24 jugadores de la primera plantilla en la lista europea. Ambos, con ficha del filial, ocupan plazas de la Lista B, liberando así espacio para el resto del equipo.

El equipo verdiblanco se estrenará en esta nueva fase de liga el 24 de septiembre, cuando se enfrente al Nottingham Forest. Con la plantilla al completo y sin sobresaltos en la inscripción, el Betis afronta un nuevo desafío europeo con las mejores sensaciones.

La Lista A la conforman los siguientes jugadores: Adrián, Valles, Pau López, Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Junior, Marc Roca, Altimira, Amrabat, Deossa, Fornals, Aitor Ruibal, Antony, Lo Celso, Isco, Abde, Riquelme, Cucho Hernández, Bakambu y Chimy Ávila.