Buenas noticias con la lesión de Abde en el Betis

Fue el mejor futbolista en la final de la UEFA Conference League que terminó perdiendo el Real Betis Balompié ante el Chelsea, pero que dominó durante la mayoría del encuentro. Ez Abde sufrió en ese partido un duro golpe en el tobillo que le ha generado una lesión bastante incómoda que le impididió participar en los compromisos del inicio del verano con Marruecos (aunque se le pudo ver con muletas y vendaje incluso en la concentración) y tampoco con el combinado de Manuel Pellegrini. De hecho, ha sido de sus veranos más atípicos, trabajando físicamente en el gimnasio mientras ese tobillo, que tenía un complicado edema que ha costado que se comience a ir según algunas informaciones, se recuperaba.

Pero un futbolista de este nivel siempre es necesario en plantillas como las del Betis y a día de hoy, los aficionados ya comienzan a inquietarse por la duración de su lesión. Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, Ez Abde ya está haciendo trabajo en el césped y con balón de forma individual. Esto es una noticia bastante positiva y supone un buen avance. Según trasladan a este diario, en los próximos días se le realizarán pruebas y estudios de evaluación de la situación para dar la luz verde a su vuelta con el grupo entre la próxima semana y la siguiente. Todo irá acompañado de las sensaciones que vaya teniendo el futbolista.

Abde durante las semifinales de la Conference League / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Un futbolista clave en La Palmera

Durante este inicio de competición, si de algo ha adolecido la plantilla heliopolitana y que le ha podido costar algún que otro punto ha sido la verticalidad por las bandas. Tanto por la ausencia de Antony, que acaba de regresar, como por la salida de Jesús Rodríguez y la lesión del marroquí en un esquema que necesita dos aviones en los flancos.

Ha sido un nombre muy vinculado con Italia a lo largo y ancho de la ventana estival de traspasos. Sobre todo con Roma y Como 1907, que incluso llegaron a mantener algún contacto. Pero finalmente se quedó en La Palmera y debe tener un objetivo principal: la regularidad. El curso pasado fue de lo mejor del equipo en el inicio y en el final del curso, pero le faltó esa constancia en la zona media, también coincidiendo esto con el bajón de nivel de todo el equipo. Ahora, Abde encara la etapa final de su recuperación y debe buscar dar un paso al frente.