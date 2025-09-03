Posible lesión grave y alerta en el filial del Betis con su joven promesa

El Real Betis Balompié está a punto de recibir una mala noticia en forma de parte médico confirmado en torno a una de las mayores promesas que tiene en el Betis Deportivo y en los equipos potenciales de cantera. Y es que tal y como informan fuentes del combinado heliopolitano a Diario de Sevilla, el joven lateral diestro de 18 años nacido en Cabrianes ha sufrido una lesión en la rodilla. De momento, se han difundido informaciones bastante pesimistas en cuanto al diagnóstico de la misma, pero según las citadas fuentes, todavía no se han terminado de realizar todas las pruebas definitivas en la articulación del defensor y los resultados definitivos se obtendrán en los próximos días, coincidiendo igualmente con un parte médico del combinado heliopolitano.

Igualmente, la realidad es que las sensaciones tanto de la entidad como del futbolista no son demasiado buenas, y a falta de esa confirmación oficial, se intuye que estará algún tiempo de baja y, por tanto, esa posición se va a ver afectada seriamente a nivel competitivo para Javi Medina. Eso sí, Pablo Busto se encuentra ultimando su recuperación y podría reaparecer dentro de unas dos semanas aproximadamente, aunque también tendrán paciencia con él debido a la enorme cantidad de tiempo que ha estado parado.

Los dos futbolistas han renovado este curso

En el caso de Pablo Busto el nuevo contrato firmado ha sido hasta el año 2027. Es un futbolista que cuenta con el beneplácito de Pellegrini, como ya demostrase el chileno durante una infinidad de entrenamientos intersemanales y también en algunas convocatorias europeas y ligueras en las que incluso llegó a participar. Hasta 2029 renovó Masqué, que tiró la puerta del juvenil durante la UEFA Youth League con apariciones estelares el curso pasado y luego con varias participaciones con el Betis Deportivo, lo que le ha convertido en el mayor proyecto de lateral diestro de la cantera y un futurible para seguir los pasos de Ángel Ortiz.

Toca, por tanto, esperar a la comunicación oficial del conjunto verdiblanco para determinar qué tiene exactamente y cuál será el tiempo de baja del futbolista verdiblanco, esperando que no se confirmen los peores presagios de la lesión de larga duración en la que podía ser su temporada de consagración en la cantera.