La felicidad de Antony en su primer entrenamiento con el Betis

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este miércoles la primera sesión de entrenamiento tras el final del mercado de fichajes. Ha sido una cita en la que todas las miradas, como no podían ser de otra forma, en Antony Matheus dos Santos. Era el primer día de trabajo de la era 2.0 del futbolista brasileño y no ha podido actuar de una forma más esperada. Comenzó en la charla del Ingeniero Pellegrini y justo después, sus compañeros le hicieron el típico pasillito de bienvenida. Tras ello, comenzó el calentamiento primero sin balón, y luego con balón, y ahí llegó el tiempo límite para los ojos de la prensa.

Eso sí, se pudieron observar algunos detalles interesantes. El primero y más llamativo, la sonrisa del futbolista de Osasco durante toda la sesión de entrenamiento. Estuvo muy pegado a prácticamente todos sus compañeros y en cada uno de los ejercicios aparecían bromas, sonrisas y buen ambiente, algo que sin duda es uno de los motivos principales por los que Antony ha decidido volver a vestirse de verdiblanco.

La felicidad de Antony, la de todo el Betis

El combinado verdiblanco ha cambiado desde la llegada del brasileño. El ambiente, que siempre ha sido muy agradable a la vista, hoy se ha visto visiblemente más positivo. Risas, bromas y buen rollo en un día que sirve para preparar ya el choque ante el Levante aunque quede más de una semana y media para este.

Al margen del tema Antony, ha habido algunas noticias importantes en la sesión. La primera, la presencia de Junior Firpo. El dominicano ha entrenado junto al resto de sus compañeros a pesar de estar convocado con su combinado nacional de cara a este parón de selecciones, el motivo: se va el viernes. Además, Diego Llorente y Marc Roca han trabajado con normalidad junto al resto de sus compañeros y el único canterano que ha entrenado ha sido Darling Bladi.

Darling Bladi entrena con el Betis este miércoles / Antonio Pizarro

Otro tema importante es el de las bajas y los internacionales. Por un lado, Aitor Ruibal, Ez Abde, Isco Alarcón y Pau López ocupan la enfermería. Una imagen llamativa ha sido la de Aitor, que ha estado unos minutos viendo el entrenamiento de sus compañeros junto a los médicos del club verdiblanco. Por otro lado, en principio eran siete internacionales: Pablo García, Ángel Ortiz, Amrabat, Lo Celso, Ricardo Rodríguez, Bakambu y Junior Firpo, que ha entrenado hoy porque se marcha el viernes.