El calendario de los internacionales del Betis este parón

El Real Betis Balompié afronta el inicio de la primera semana de parón oficial del curso y lo hará con un entrenamiento en el que se espera el regreso de Antony, pero que tendrá un ojo puesto en los futbolistas que se marchan con sus respectivas selecciones. Y es que en este caso serán hasta siete miembros de la primera plantilla los que han sido seleccionados para marcharse. Esos nombres que no van a estar trabajando durante los próximos 7-8 días son: Amrabat con Marruecos; Lo Celso, que se va con Argentina; Bakambu, que se va con el Congo; Ricardo Rodríguez se marcha con Suiza; Junior Firpo con Costa Rica y Pablo García junto a Ángel Ortiz con la Selección Española Sub-21.

De hecho, en redes sociales ya algunos combinados nacionales han promovido algunas imágenes de sus futbolistas como el propio combinado africano, también La Rojita ha presumido de los dos jóvenes béticos que se estrenan en esta categoría y un pletórico Giovani Lo Celso ha dejado claro que echaba de menos Argentina con un claro: "Hogar dulce hogar".

El calendario de los futbolistas internacionales con el Betis

El listado de jugadores que van con su selección en el Betis y el calendario de partidos de cada uno de ellos es el siguiente:

Suiza (selección absoluta)

(selección absoluta) vs Kosovo, el 5 de septiembre de 2025, clasificatorias europeas para el Mundial 2026.

vs Eslovenia, el 8 de septiembre de 2025, también por las eliminatorias.

Costa Rica (absoluta)

(absoluta) Debuta en esta ventana el 5 de septiembre de 2025 frente a Nicaragua (como visitante)

Luego juega en casa, el 9 de septiembre de 2025 contra Haití.

Argentina . En esta fecha FIFA, Argentina tiene confirmados:

. En esta fecha FIFA, Argentina tiene confirmados: vs Venezuela el 4 o 5 de septiembre de 2025 (dependiendo de la fuente, pero corresponde a principios de septiembre)

vs Ecuador el 9 o 10 de septiembre de 2025 (también con cierta variabilidad en el día exacto)

España Sub-21

Primer partido: 5 de septiembre de 2025 contra Chipre Sub-21 en Soria.

Luego enfrentará a Kosovo Sub-21 el 9 de septiembre de 2025, en Kosovo.

Marruecos (selección absoluta). Programados como parte de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026:

(selección absoluta). Programados como parte de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026: vs Níger el 1 de septiembre de 2025 (en casa)

vs Zambia el 5 de septiembre de 2025, como visitante.

Lo Celso le dedica su gol a Isco con Altimira detrás. / Antonio Pizarro

Una fecha importante para desconectar, y conectar

Este parón puede servir a un futbolista clave en la plantilla verdiblanca, como es Giovani Lo Celso, para reconectar consigo mismo en este tramo de competición. No queda demasiado para que vuelva Isco Alarcón y de momento no ha hecho méritos, ni de lejos, para poder dejar al malagueño en el banquillo (algo que nunca, salvo hecatombe, va a ocurrir) pero tampoco para sacar del inicio a futbolistas como Antony o tan siquiera Rodrigo Riquelme. Su estancia con Argentina, donde siempre está muy cómo, podría ayudarle a ser ese futbolista que deslumbro en el primer tramo del curso pasado y desconectar del mal momento que vive en el Betis a día de hoy.

Lo mismo le puede ocurrir a Bakambu o Junior Firpo. Ambos necesitan continuidad a día de hoy y el hecho de tener minutos con sus compatriotas puede marcar una notable diferencia de cara al futuro.