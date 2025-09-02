Betis: El gran deseo se llama Champions

El Betis, mediante las figura de su presidente, Ángel Haro, y el director deportivo, Manu Fajardo, han hecho este martes un balance de la planificación que estuvo marcado por la ambición de haber fortalecido la plantilla, con los fichajes de Antony y Amrabat, para aspirar a lo máximo en todas las competiciones. Y en lo que respecta a la Liga, el gran deseo en Heliópolis se llama Champions.

"El objetivo es estar lo más alto posible en todas las competiciones. Tenemos plantel para estar de nuevo en Europa. A partir de ahí, tenemos el convencimiento de que estamos capacitados para conseguir grandes retos. Tenemos elementos para luchar de nuevo por estar en Europa y de llegar lo más alto posible en Europa", indicó el máximo dirigente al ser cuestionado sobre ese salto que busca el Betis para jugar la Liga de Campeones. "No podemos volvernos locos. Pero eso no significa no tener ambición. Uno sueña con poder estar en Champions. Creo que los jugadores están sintiendo eso y quieren llegar lo más arriba posible. Luego, los resultados y el fútbol nos dirán dónde podemos estar", añadió el máximo responsable del club de La Palmera, que resaltó el fichaje de Antony: "Es una operación importante, un jugador de talla mundial, y la hemos hecho buscando su rendimiento deportivo. Tenemos también jugadores importantes, como Isco. Los jugadores de talla mundial suelen entenderse y esperemos que ese juego dé para ganar partidos y que los béticos sean felices".

"Controlamos a Amrabat, vimos la situación del Fenerbahçe y supimos aprovechar el momento" — Manu Fajardo - Director deportivo del Betis

"¿Una hipoteca el fichaje Antony? No, no considero que lo sea. Es una oportunidad de mercado para traer un jugador de talla mundial. Ha habido un momento en el que había que decidir. El United no quería cesión. Nos reunimos y tomamos la decisión de abordar el fichaje con compra del jugador en unos parámetros determinados", añadió Haro al respecto de la incorporación del paulista, antes de abordar el tema de la renovación de Manuel Pellegrini: "No ha habido ninguna novedad. Ya encontraremos el momento oportuno. Ahora nuestra misión era hacer una plantilla competitiva y que el equipo gane partidos".

Por su parte, Fajardo destacó el trabajo de los diferentes estamentos del club verdiblanco para volver a traer a Antony: "A pesar de nuestra juventud en esta industria (tanto él como Álvaro Ladrón de Guevara), llevamos 15 temporadas en el mundo del fútbol. Cuando afrontamos el fichaje de Antony con el United, sabíamos que era una operación compleja. Por suerte para el Betis, hay personas cualificadas como Álvaro (Ladrón de Guevara) y Ramón (Alarcón) y teníamos toda una institución detrás. La operación ha salido adelante, la bienvenida a Antony no me sorprende. Sé lo que es el Betis y lo que supone para el bético que un jugador de la talla de Antony llegue a esta ciudad. Antony lo deja todo por ellos y ellos se lo devuelven".

"Antony es de talla mundial, no una hipoteca; sin novedades sobre la renovación de Pellegrini" — Ángel Haro - Presidente del Betis

Además, fue muy claro a la hora de explicar cómo se dio el fichaje de Amrabat: "Ya venía comentando que queríamos conformar una plantilla con un medio del campo equilibrado con distintos perfiles. Para nosotros fue una prioridad el medio centro defensivo que cubriera el rol de Johnny y Guido. Al final, tenemos suerte de tener una dirección deportiva de primer nivel. Hemos aprovechado nuestro momento para traer a un jugador controlado desde hace mucho tiempo. Se presentó la oportunidad y lo hemos conseguido. Satisfechos y alegres de que Amrabat sea jugador del Betis", indicó Fajardo.

"El mercado suele ser cambiante. Al final, el éxito de fichar a Amrabat es consecuencia de controlar jugadores de los que tenemos información en cuanto a que están descontentos o devaluados y que en condiciones normales no podemos acceder. Sabíamos que el Fenerbahçe no andaba bien con la salida de Mourinho y que muchos jugadores pidieron salir. Así, cuando vives por y para al mercado, controlas información, y el Betis tiene credibilidad en el mercado. De esta forma se fragua la posibilidad de traer a Amrabat y otros jugadores de nivel que han llegado a la entidad", concluyó el director deportivo. Dos fichajes y un gran deseo: la Champions.