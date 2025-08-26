Manu González sustituye a Pau López en la convocatoria, con Junior Firpo y Ricardo Rodríguez presentes

Manuel Pellegrini ha dado a conocer la convocatoria antes de que el equipo ponga rumbo esta tarde a Vigo, donde este miércoles se enfrentará al Celta en Balaídos (21:00 horas). La principal novedad es la ausencia de Pau López, que se quedará en Sevilla.

El guardameta gerundense, titular en los dos últimos encuentros, no estará disponible debido a una contusión en la rodilla que le ha impedido entrenar durante la semana. Su baja abre la puerta a Álvaro Valles, que podría estrenarse esta temporada. Habrá que ver el nivel del ex de Las Palmas, que no disputa un partido oficial desde el 26 de mayo de 2024.

Tampoco entran en la lista Deossa, que acaba de reincorporarse al grupo, ni Diego Llorente y Marc Roca, ambos en la recta final de sus respectivas recuperaciones. A estas bajas se suman las de Isco y Abde. Mientras que Junior Firpo está entre los convocados pese a haberse perdido el entrenamiento del lunes por gestión de cargas, al igual que Ricardo Rodríguez, cuyo futuro en el club sigue en el aire.

Entre las novedades figuran cinco canteranos: Mawuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz, Pablo García y el portero Manu González, que ya estuvo en la primera parte de la pretemporada a las órdenes de Pellegrini y entra en la convocatoria para suplir a Pau López. Quien finalmente se queda fuera es Iván Corralejo, tal y como confirmó el técnico en rueda de prensa, aunque ayer se ejercitó con el primer equipo.

La lista de 21 jugadores está formada por:

Porteros: Valles, Adrián y Manu González.

Defensas: Bellerín, Natan, Bartra, Ángel Órtiz, Ricardo Rodríguez, Valentín Góme y Junior Firpo.

Centrocampistas: Fornals, Lo Celso, Aitor Ruibal, Mawuli, Dani Pérez y Altimira.

Delanteros: Chimy Ávila, Bakambu, Riquelme y Cucho Hernández.