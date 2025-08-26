Pellegrini: "Vamos a sacar el once inicial con los mejores jugadores que están en este momento"

Manuel Pellegrini habló horas antes de que la expedición del Betis se marche a Vigo, ya que este miércoles se medirán al Celta de Vigo en el partido correspondiente a la sexta jornada, que se adelantará. Confirmó las bajas de Pau López, además de Nelson Deossa, Marc Roca y Diego Llorente, además de Abde e Isco, que siguen sin entrenarse con el grupo.

Altimira y Guido

Yo no he sacado el nombre de Guido. Yo doy mi opinión que nos faltaba en esa posición un jugador y veremos si podemos traerlo y si realmente es un esfuerzo. Sergi se está acomodando esa función, tanto él y como Pablo lo hacen. No es un problema de un jugador, sino un problema de una función en la que tenemos tres competiciones.

Lo que ocurrió en Vigo el año pasado

Yo no cambio lo del año pasado (el equipo sumó diez victorias seguidas) por ganar en Vigo. Pasó lo que pasa en el fútbol, dos o tres cosas puntuales cambian los resultados. En diez minutos nos dieron la vuelta, hicimos un buen partido a ese momento. No creo que fue ese momento el que nos hizo cambio.

Importancia de la rotación

Los jueves pasan factura en LaLiga, pero nunca hemos dejado alejado en la liga. El gran mérito ha sido jugar en Europa de forma continuada, pero sin dejar de lado la liga y para eso siempre hemos tenido que hacer rotaciones y cuando más plantel más posibilidad de rotación tiene uno. Uno como técnico quiere tener siempre el mejor plan posible.

Dos goles en dos partidos

Al principio de la temporada no se está con la finura técnica, tampoco creo que sea fácil marcar una diferencia de dos o tres goles con otros equipos en LaLiga. La liga española es pareja, uno tiene que hacer su fútbol; lo importante primero es crearlas y después convertirlas. No creo que seamos un equipo que vayamos a marcar en la mayoría de los rivales 2 o 3 goles de diferencia.

El rival

Jugar dos partidos y no haberlo ganado, no es para estar contento. El Celta tiene un técnico que lleva mucho tiempo trabajando. Estoy seguro que aunque hubiera dos partidos ganados va a ser un rival complicado ante el Celta.

El once para el partido ante el Celta

Tenemos una cantidad de lesionados importantes, no son muchas las rotaciones que podamos hacer en este momento. Mañana vamos a intentar sacar el once inicial con los mejores jugadores que están en este momento.

Europa League

Es importante tener un plantel para hacer rotaciones. Saber llevarlo con las circunstancias y con el mismo objetivo de la Conference League, el clasificarse, si tenemos que jugar un partido de ida y vuelta no pasa nada. Lo importante es tener un nivel capacitado para jugar en Europa.

Bellerín y los laterales cubiertos

Tuvo una temporada complicada y una lesión muy larga que no le permitió tener su nivel. Tiene calidad y cuando está a punto es un jugador muy importante para nosotros, el puesto está cubierto con Ángel Órtiz y también está Aitor Ruibal. El lateral derecho está absolutamente al igual que el lateral izquierdo. Por supuesto si se va uno de los laterales, queda una posición no cubierta, pero no es un tema prioritario.

Antony

Sabemos la importancia que tuvo Antony aquí, vamos a ver si puede llegar, ojalá sea así.

Rui Silva o Pau López

Vamos a ver quién mañana es titular, es cierto que han tenido más trascendencia tanto Pau como Álvaro porque venían los dos llegando, teníamos que ver su rendimiento. Adrían nos sigue aportando muchísimo, mañana veremos cuál de los dos es titular.

Iván Corralejo

Iván no está citado para este partido, es un jugador que está entrenando con nosotros y así va mejorado. Es un jugador que tiene mucho futuro, tenemos ahí a Dani Pérez; para el partido de mañana no está, pero seguro que va a entrenar mucho con nosotros.