Contundencia defensiva y equilibrio: las mejores jugadas de Amrabat, nuevo fichaje del Betis
Real Betis | Amrabat
El pivote viene para 'resucitar' después de algunos años de devaluación por su rendimiento
El Real Betis se ha hecho con la cesión simple de Amrabat, procedente del Fenerbahçe. El marroquí con nacionalidad holandesa llega a Heliópolis para hacer de Johnny Cardoso al mismo tiemporealzar su carrera tras varios años de devaluación tras su paso por la Fiorentina y el Manchester United.
Nivel tiene, y debe volver a mostrarlo. Llegó a sonar para reforzar al FC Barcelona. Estas son sus mejores jugadas.