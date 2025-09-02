SALUD
Contundencia defensiva y equilibrio: las mejores jugadas de Amrabat, nuevo fichaje del Betis

Real Betis | Amrabat

El pivote viene para 'resucitar' después de algunos años de devaluación por su rendimiento

Así le ha ido a los canteranos del Betis esta semana

Amrabat celebrando un título con el Manchester United / Manu Colchón

El Real Betis se ha hecho con la cesión simple de Amrabat, procedente del Fenerbahçe. El marroquí con nacionalidad holandesa llega a Heliópolis para hacer de Johnny Cardoso al mismo tiemporealzar su carrera tras varios años de devaluación tras su paso por la Fiorentina y el Manchester United.

Nivel tiene, y debe volver a mostrarlo. Llegó a sonar para reforzar al FC Barcelona. Estas son sus mejores jugadas.

