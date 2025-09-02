El Real Betis se ha hecho con la cesión simple de Amrabat, procedente del Fenerbahçe. El marroquí con nacionalidad holandesa llega a Heliópolis para hacer de Johnny Cardoso al mismo tiemporealzar su carrera tras varios años de devaluación tras su paso por la Fiorentina y el Manchester United.

Nivel tiene, y debe volver a mostrarlo. Llegó a sonar para reforzar al FC Barcelona. Estas son sus mejores jugadas.