Radar Betis jornada 3: Así le ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el tercer fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que se ha marchado a la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hizo al Valladolid, Petit junto a Ismael Barea al Mirandés, Iker Losada en el Levante y Mateo Flores al Arouca portugués. En este caso, la jornada ha sido algo más positiva para uno de ellos, que no venía teniendo suerte con las participaciones.

Y es que Gonzalo Petit es el nombre de la semana en Miranda de Ebro. El Mirandés consiguió la primera victoria oficial de la temporada en un escenario bastante complicado como es el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. Por un lado, comenzó con sabor agridulce porque comenzó como suplente de Carlos Fernández (que anotó uno de los dos goles de su equipo). Por otro, la alegría le desbordó cuando anotó el gol de la victoria en el último suspiro. Fue con un imperial cabezazo al palo largo en un difícil pase que venía directo de saque de banda.

Guilherme sigue creciendo con el Betis

El guardameta portugués es otro de los que sigue acaparando una semana más las miradas en LaLiga Hypermotion. Y es que volvió a tener participación en un nuevo partido del Pucela. Fue en el empate sin goles del conjunto leonés en casa ante el Córdoba en un choque que terminó sin goles y en el que Guilherme hizo una parada que sirvió para conseguir la tercera portería a cero en tres partidos de competición. De hecho, es el único equipo de la élite del fútbol español al que no le han metido un sólo gol hasta el momento.

Quien está sumando una regularidad muy interesante es Ismael Barea. De nuevo, 90 minutos con el Mirandés acumulando un 82% de acierto en el pase, cinco de siete duelos saldados con victoria, un regate, dos despejes y una intercepción. Es lo que precisamente necesita un futbolista de su nivel: continuidad.

Sergio Arribas, curtiéndose

El de Burgos sigue poco a poco mejorando, aunque sigue teniendo que controlar la cantidad de tarjetas amarillas que recibe. Aunque la realidad es que la contundencia es algo que trae intrínseco como defensor y normalmente ocurren este tipo de situaciones. Recibió cartulina amarilla, y fue sustituido al 58. Eso sí, en casi una hora de partido, seis despejes y absolutamente todos los duelos, ganados. Mateo Flores no fue convocado con el Arouca en el empate ante el Vitoria Guimaraes e Iker Losada sólo disputó los 12 últimos minutos en el partido del Levante ante el Elche que terminó con derrota del combinado granota. Aportó poco, aunque completó los cinco pases que intentó y cometió una falta.

Teniendo en cuenta que para algunas ligas hay parón de selecciones, estas son las próximas fechas con partidos de los 'Erasmus' verdiblancos: