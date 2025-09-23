El Betis se medirá a un histórico: el renacer del Nottingham Forest

Ange Postecoglou da instrucciones a sus jugadores en el reciente encuentro en el feudo del Arsenal.

El Betis arranca la Europa League recibiendo en La Cartuja a un club histórico del fútbol europeo. Un doble campeón de Europa (1978-79 y 1979-80, bajo la dirección del mítico entrenador Brian Clough) que después de 30 años en la sombra y lejos del panorama continental, regresa a jugar una competición europea. Su última participación data de la campaña 1995-96, alcanzando los cuartos de final de la Copa de la UEFA, y comienza ante el conjunto verdiblanco una nueva y esperada andadura gracias al impulso que el club inglés recibió en 2017 con la llegada a la presidencia de Evangelos Marinakis.

RENACER DE UN CAMPEÓN

El magnate griego, de 58 años, tiene una inmensa fortuna, siendo CEO de Capital Product Partner –empresa comercial de productos, entre otros, como el petróleo– y también dueño del Olympiacos. Marinakis empezó a inyectar en el Forest grandes sumas de dinero y de la mano de Nuno Espírito Santo consiguió la temporada pasada (2024-25) acabar en el 7º puesto (65 puntos) de la Premier, logrando plaza para la Conference League.

Evangelos Marinakis, en la gala del ‘Golden Boy’ en 2024. / Alessandro di Marco / Efe

Sin embargo, una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la UEFA acabó dándole una en la Europa League al castigar la multipropiedad del Crystal Palace y el Lyon, ambos de John Textor. El Palace, al que le correspondía un puesto en la Europa League por ganar la FA Cup, pasó a disputar la Conference y el Forest subió un peldaño en las competiciones europeas.

INESTABILIDAD INICIAL

Esta temporada, Nuno Espírito Santo inició el curso como entrenador del Nottingham Forest, pero la relación con Marinakis no pasaba por su mejor fruto de la planificación deportiva de verano. Así, con apenas tres jornadas disputadas en la Premier League, el técnico luso fue cesado de su cargo tras un triunfo ante el Brentford (3-1), un empate (1-1) frente al Crystal Palace y una derrota frente al West Ham (0-3).

Nuno Espírito Santo y Postecoglou, en el Tottenham-Forest del curso pasado. / Andy Rain / Efe

Marinakis decidió apostar entonces por Ange Postecoglou para el banquillo –ex del Tottenham el curso pasado– y, de momento, la reacción no ha llegado al equipo rojiblanco. Una derrota (3-0) ante el Arsenal y un empate (1-1) ante el Burnley en la Premier para ser ahora mismo 15º con 5 puntos; y la eliminación en la Copa de la Liga (Carabao Cup) a manos del Swansea (3-2) es el pobre bagaje por ahora del Forest con el nuevo entrenador.

Postecoglou, de momento, viene manteniendo el 4-2-3-1 de Espírito Santo como dibujo táctico, pero no es descartable que el greco-australiano empiece pronto a apostar por su clásico 4-3-3 basado en la posesión, aunque antes deberá lograr que su equipo mejore en la faceta defensiva en cuanto a goles encajados (ha recibido 9 en cinco jornadas de Premier), pues varios de los puntos débiles del Forest actual son la defensa de las acciones a balón parado, la defensa de los tiros lejanos y la facilidad con la que los rivales le vienen generando ocasiones de peligro.

FICHAJES MILLONARIOS

No obstante, el Nottingham Forest cuenta en sus filas con jugadores de mucha calidad, teniendo un valor de plantilla de 566 millones de euros (según transfermarkt).

El extremo Bakwa, uno de los jugadores de más calidad del Forest, en acción. / NFFC

Dentro de la misma destacan los siguientes fichajes de este curso: el medio centro ofensivo del Ipswich Omari Hutchinson (coste de 43,40 millones de euros); el extremo diestro del Bolonia Dan Ndoye (42 millones); el también extremo del Estrasburgo Dilane Bakwa (35 millones); el delantero del Rennes Arnaud Kalimuendo (30 millones); el delantero brasileño del Botafogo Igor Jesús (19 millones); el medio centro ofensivo del Manchester City James McAtee (25,50 millones); y el medio centro de la Juventus Douglas Luiz (3 millones por la cesión este curso).

La plantilla del Forest tiene un valor de 566 millones

Inversiones importantes, amén de otras cesiones interesantes –como la de Zinchenko, procedente del Arsenal–, por parte de un Nottingham Forest que quiere dar un paso adelante en la línea de crecimiento que viene teniendo de la mano de Marinakis. Postecoglou busca la fórmula y el Betis se cruza en el camino de un cuadro inglés que pretende empezar a resurgir en La Cartuja. Los verdiblancos, avisados.