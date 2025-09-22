El once probable del Betis ante el Nottingham Forest: ¿muchas rotaciones para Europa League?

Hizo cambios Manuel Pellegrini en el partido liguero del Betis ante la Real Sociedad, y volverá a hacerlos entrando ya en esa política de rotaciones el próximo miércoles ante el Nottingham Forest de Ange Postecoglu. Es cierto que podrían no darse tantas como sí podría ocurrir ante Osasuna en el fin de semana, ya que el Ingeniero siempre manifiesta que de fin de semana a partido intersemanal es más fácil recuperar que del medio de la semana al fin de semana. También se debe tener en cuenta que es un partido muy importante para el conjunto verdiblanco en sus aspiraciones en la liguilla de la Europa League, ya que es uno de los rivales más complicados de las ocho jornadas y sacar puntos, en casa, debería ser diferencial.

Una de las mayores dudas del once puede estar en la portería. El chileno ya cambió su portero el pasado fin de semana, y queda la duda de si va a mantenerlo en este partido clave, o va a determinar a Álvaro Valles como titular, dejando entrever que será el 'portero UEFA'.

Alvaro Valles con la camiseta del Betis / A. V.

Cambios en defensa... y en el medio

En el costado diestro se prevén cambios... O no. Ángel Ortiz ha jugado muy bien cada vez que se le ha dado la oportunidad, pero la experiencia de Bellerín puede ser determinante. Quién sí parece que volverá al once es Bartra, después de demostrar ya que está en condiciones, ya que además Pellegrini dejó caer en la rueda de prensa post partido que Llorente terminó con molestias. Físicamente, Natan está entero, por lo que será titular. De igual forma, Junior apunta a salir como titular pero el buen nivel de Valentín Gómez en el cambio bien podrían hacerle al Ingeniero dudar.

Sergi Altimira volverá al once y la duda es si lo acompañará Fornals, o lo acompañará Amrabat. Ambos son perfiles experimentados en Europa. Cada uno aporta diferentes cualidades y dependerá del contexto de partido que tenga el entrenador en la cabeza. Lo Celso estará en la mediapunta junto a Antony, y, posiblemente, Rodrigo Riquelme, que jugó minutos residuales en LaLiga. Raro sería que Cucho Hernández no saliese de inicio en la primera gran oportunidad para debutar en Europa con el Betis. Lo que sí parece que ocurrirá es que con el paso de los minutos Pellegrini le dará la reválida a Bakambu para darle descanso al cafetero.

Antony se duele antes de ser sustituido. / Antonio Pizarro

Un once con mucho titular

Por tanto, el posible once de Manuel Pellegrini ante el Nottingham Forest este miércoles es el siguiente: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Altimira, Fornals; Lo Celso, Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.