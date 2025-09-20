El Nottingham Forest, rival en Europa del Betis, no arranca con Postecoglou

A Ange Postecoglou de momento le está saliendo mal su fichaje por el Nottingham Forest, que quizás comience a arrepentirse de despedir a Nuno Espirito Santo y que empató contra el Burnley y no conocen la victoria desde la llegada del técnico australiano.

Una derrota contra el Arsenal, una eliminación sonrojante contra el Swansea City y un insípido empate este sábado en Turf Moor contra el Burnley es el bagaje de Postecoglou desde que hace unos días tomó el mando de este Forest.

Unos pobres resultados para un equipo que el año pasado soñó con meterse en Liga de Campeones, que completó una de sus mejores temporadas de su era moderna y que con Espirito Santo estaba en el camino correcto. El despido del portugués, fraguado por su mala relación con el dueño, Evangelos Marinakis, ha hundido al Forest, que no pudo mantener su ventaja en Turf Moor.

Se adelantó el Forest con menos de dos minutos de partido, cuando Neco Williams cazó una segunda jugada en un córner, pero el Burnley empató poco después cuando Jadon Anthony resolvió un balón suelto dentro del área que entró llorando en la portería.

Incapaces de lograr el primer triunfo en Premier con Postecoglou, eliminados ya de la Copa de la Liga y con un incipiente estreno en la Liga Europa, los de Nottingham son decimocuartos con cinco unidades de quince posibles, mientras que el Burnley, recién ascendido, es decimosexto con cuatro.