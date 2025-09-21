El dato que más le importa a Pellegrini: el Betis lo mantiene vivo

Mucho se ha hablado del inicio de temporada del Real Betis Balompié en este curso 2025/26, donde en seis partidos disputados en la competición doméstica acumula exactamente la mitad de puntos que han estado en juego. Nueve de 18 posibles ante Elche, Alavés, Celta, Athletic, Levante y Real Sociedad. Es una media de 57 puntos a final de curso, que lo normal es que de para meterse en Europa. Por un lado, aparecieron las críticas, ya que en partidos como los del Elche o el Levante, bien pudieron los de Manuel Pellegrini conseguir cuatro puntos más que ahora mismo tendrían al equipo en la cima de la clasificación. Pero al igual que en los momentos positivos, el chileno siempre baja la pelota al suelo, también lo hace cuando hay algo más de dudas. Siempre ha mantenido el discurso de que mientras la entidad verdiblanca se encuentre en media europea semana sí y semana también, estará todo en orden.

Y es que el dato de la media siempre ha sido fundamental para el Ingeniero, pero no sólo en cuanto a los puntos. También, por ejemplo, en el tema de los goles encajados. Si el Betis acumulaba un cierto tramo encajando más goles de la cuenta, siempre sacaba la autocrítica necesaria para intentar corregirlo a corto plazo pero teniendo en cuenta que el número de goles en contra que importa es el global. Un gol en contra por partido es una buena media para mantener el rendimiento según el sudamericano.

Pellegrini, en un momento de la rueda de prensa de este jueves. / M. C.

La media de puntos va en orden

"Siempre hay dos maneras de perder puntos; jugando bien o jugando mal. Muchas veces, jugando bien se pierde o se empata y se dejan escapar puntos importantes. Siempre he dicho que hay una media de puntos que uno debe tratar de mantener y, con estos tres, estamos en esa media. Por otro lado, hemos tenido tres empates fuera; tendrán que venir a jugar con nosotros en casa. Está empezando la competición y estamos buscando un rendimiento tanto personal como colectivo, con algunos jugadores nuevos y varios que vienen de lesiones largas. Son los casos de Diego Llorente, a quien ha que ir incorporando, o Marc Roca. Ahora, tenemos que dar el primer paso para buscar esa clasificación; en el lugar que sea, como digo siempre, pero clasificar para la ronda siguiente de Europa League", explicaba en la rueda de prensa post partido ante la Real.

Y es que precisamente la próxima semana aparece ese primer compromiso europeo ante el Nottingham Forest, el próximo miércoles en el Estadio de La Cartuja, que comenzará a marcar poco a poco el posible ritmo del fondo de armario de los verdiblancos.

Manuel Pellegrini, en el Ciutat de Levante. / Europa Press / AFP7

Un rendimiento superior a lo que le corresponde

Cuando a Pellegrini se le preguntan por los objetivos de final de temporada, siempre es cuidadoso y apela a la realidad económica del club bético. Esa realidad desde su llegada ha sido tajante: ha tenido un Límite Salarial inferior a algunos equipos que ha ido superando año sí y año también en la tabla clasificatoria.

De hecho, desde que entrena al Betis, siempre ha cumplido. O ha igualado la posición en liga que le dictaba la tabla de límites salariales, o ha superado con creces esa posición, quedando por encima de equipos con mayor presupuesto. Ese es un dato que dice mucho, y muy bueno, del papel de Pellegrini en Sevilla.