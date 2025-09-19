Pellegrini: "En la segunda parte pasamos por encima"

El Betis se reencontró a sí mismo con un buen partido en el que dominó y marcó diferencias en el segundo tiempo, en otro encuentro en el que un error de los verdiblancos metió al rival en el partido. Es por ello que se lamentó Manuel Pellegrini por una acción que "desconectó" al equipo, pero acabó haciendo una "valoración positiva por hacer un partido completo".

"Desgraciadamente otro error en la salida del balón enchufó a la Real en el choque, pero en la segunda parte pasamos por encima. Estoy contento con la actitud y el funcionamiento del grupo, pese a que cometimos un un error importante como el encuentro pasado", recordó el técnico chileno, que incidió en ese problema: "El error desconectó al equipo del partido y siguieron más fallos después. A poco que los jugadores se fueron asentando, hablamos en el descanso de repetir lo hecho al comienzo y así fuimos superiores".

Fue cuestionado el entrenador bético por unas quejas de la Real, sin sentido, que pedían la expulsión de Natan por doble amarilla cuando sólo vio una tarjeta, ya que la primera amonestación fue para Amrabat. Y Pellegrini disparó: "Más que cosas puntuales de una tarjeta u otra me extraña mucho que la Real haya hecho tantas faltas, con un sistema de juego de repetición de faltas al que los colegiados deben poner freno. No me meto en la interpretación del árbitro, sino que no se puede jugar al fútbol de esta forma", indició el Ingeniero, que añadió: "Siempre hay dos maneras de perder puntos: jugando mal o jugando bien. Hay una media de puntos que hay que mantener y con este triunfo estamos en esa ella. Veo al plantel muy comprometido y ahora hay que dar el primer paso para buscar la clasificación en la Europa League, como siempre digo en el puesto que sea, porque lo primero es clasificarnos".

Pellegrini destacó los "altos rendimientos individuales". "Abde hizo un gran partido, como Amrabat, Bellerín o Valentín Gómez, que entró bien como lateral. Los altos rendimientos son necesarios para sacar los partidos adelante y eso es importante ahora que empezamos a jugar cada tres días", explicó el técnico, que destacó también la vuelta de algunos de los lesionados: "Abde hay que llevarlo con cuidado, como Diego Llorente y Marc Roca, que vienen de lesiones largas. Integrarlos al grupo es importante", incidió el preparador bético, para quien sigue siendo "impresionante ver la hinchada del Betis en este estadio". "Si cupieran 70.000 habría 70.000. Ojalá podamos darle otro triunfo el miércoles", aseguró.

Además, se congratuló por el hecho de que Lo Celso saliera ovacionado, recordando que fue pitado frente al Athletic al ser sustituido: “Lo Celso ha hecho un gran partido. La última vez salió abroncado por la afición y hablé con él para decirle que la hinchada se equivoca poco. Él entendió perfectamente el mensaje y que a su calidad ha de ponerle también trabajo y físicamente debía dar más. No al nivel de Amrabat, pero sí más. La hinchada se lo hizo sentir el otro día e hizo un partidazo”, aseguró Pellegrini.