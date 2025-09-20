Fornals y su definición de Amrabat: "Es un animal"

Fornals fue uno de los destacados en un Betis que tras engrasar la maquinaria en el primer tiempo "arrolló" a la Real en la segunda parte. Pero el castellonense hizo autocrítica por un nuevo error en defensa, aunque destacó la buena reacción tras el descanso.

"Hemos empezado muy bien, marcando rápido, pero en otra desconexión en la salida de balón nos han empatado. Es algo que nos ha costado ya varios goles, pero en la segunda parte los hemos arrollado, con ocasiones de todos los colores y eso es bueno para todos", indicó el castellonense, que destacó el mensaje de Manuel Pellegrini en el descanso: "Nos dijo que esos errores no los podemos cometer. Hemos tenido seis o siete ocasiones claras para marcar y hemos hecho tres goles y un error nos penaliza mucho. La idea era seguir proponiendo nuestro fútbol en el segundo tiempo con la pelota, porque así les hacíamos daño", insistió el futbolista.

La importancia de Amrabat e Isco

Fornals fue uno de los canalizadores del juego ofensivo del Betis y marcó el 3-1 definitivo con una gran definición en una buena acción colectiva iniciada por Lo Celso. Mucho de lo bueno del fútbol de ataque de los verdiblancos fue culpa de Amrabat, que es "un animal". "Tenerlo atrás nos ha liberado a Lo Celso y a mí para mirar a la portería rival. Pero Marc Ropca está volviendo, Sergi Altimira está en un gran momento y jugando cada tres días necesitamos a todos", aseguró Fornals, que tuvo palabras también para Isco que celebró como el que mas, a pie cojo, los goles de sus compañeros: "Isco no es sólo un jugadorazo, es nuestro capitán y líder en el campo y ver cómo progresa día a día nos hace sentir que si empezamos a funcionar sin él cuando vuelva podemos aspirar a todo".