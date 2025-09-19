El Betis-Real Sociedad, en directo: Amrabat, Llorente y Abde, titulares

El conjunto verdiblanco recibe a una Real necesitada que aún no ha ganado obligado a ofrecer su mejor versión para alzar el vuelo en la liga tras un irregular inicio en el que ya se ha dejado muchos puntos

En su sexto partido liguero del curso es el momento de que el Betis levante el vuelo tras un irregular inicio en el que se ha dejado puntos por el camino. Seis puntos de 15 posibles no es un buen balance y tras caer en casa con el Athletic y no reaccionar ante un recién ascendido como el Levante en La Cartuja no puede volver a fallar. Llega un rival necesitado ya pese a que la competición no ha hecho más que arrancar, una Real Sociedad que no ha ganado todavía y que encadena dos derrotas seguidas (1-0 frente al Oviedo y 1-2 con el Real Madrid).

Manuel Pellegrini hará cambios respecto al once inicial que salió 'dormido' al Ciutat de Valencia. Deossa es baja por problemas musculares (además de los lesionados Isco y Ricardo Rodríguez) y Marc Bartra, tras una semana entre algodones, ha entrado en la convocatoria. Antony se reencontrará con la afición heliopolitana y Pau López puede volver a defender la portería.

Dos puntos suma el cuadro donostiarra en cuatro partidos con Sergio Francisco al frente del equipo como recambio de Imanol Algüacil. No acaba de arrancar el equipo vasco y llega a Sevilla necesitado de triunfos con muchas dudas al rededor del nuevo proyecto.