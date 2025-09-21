Bellerín y el Betis: de una salida en verano a cumplir su deseo

El Real Betis Balompié ha comenzado la temporada de forma irregular, pero con una media que le podría dar para estar clasificado para competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Dentro de esa irregularidad de resultados hay jugadores que han tenido buenos y malos minutos, algunos que no terminan de arrancar, y otros que la mayoría de sus minutos se cuentan por grandes actuaciones. Dentro de este último grupo se encuentra el lateral diestro barcelonés, Héctor Bellerín, que ha dado hasta el momento un rendimiento que bien le hace merecedor de la titularidad, a pesar de contar este año con una competencia feroz como es la de Ángel Ortiz, otro futbolista que cada vez que juega, lo hace bien.

Hasta el momento ha disputado seis partidos de LaLiga EA Sports en los que ha comenzado como titular en cinco ocasiones. El que no lo hizo fue entre semana, ante el Celta, entrando dentro del típico plan de rotaciones que suele seguir Manuel Pellegrini, y más cuando los dos futbolistas que tiene en un puesto son de alto nivel. Ya acumula una asistencia (la del pasado viernes a Fornals), pero también dos ocasiones claras creadas y casi dos pases clave por partido como promedio destacado.

Bellerín intenta proteger el balón en el encuentro ante el Levante. / Manuel Bruque / EFE

De poder salir, a titular indiscutible

El técnico chileno ya ha demostrado que, al menos de momento, para él Bellerín es titular en el Betis. Y no de forma injustificada. En el lateral ha habido un cambio desde la temporada pasada, sobre todo a nivel físico (estando ya en condiciones tras superar la lesión y estando muy motivado para volver a alcanzar su mejor nivel como verdiblanco después de las críticas). Ya a lo largo del verano, cuando sonaban futbolistas como Emerson para esta posición, en Diario de Sevilla especificábamos que en Heliópolis estaban muy contentos con el catalán, que confiaban mucho en la vuelta de su alto rendimiento y que además habían visto en el ciertos cambios de actitud y motivación que hacían pensar que ese buen juego podía volver.

Y así ha sido. A día de hoy promedia casi tres balones recuperados por partido, cuatro despejes por encuentro y casi tres duelos en los que sale vencedor (el 50% de los que disputa). Unas estadísticas bastante interesantes y que están ayudando mucho en esa posición al combinado bético.

Las fotos del Betis - Real Sociedad / Antonio Pizarro

Liderazgo dentro del vestuario

Además, otro aspecto a destacar de Bellerín es que poco a poco está estableciéndose como uno de los pesos pesados del vestuario. Todos los compañeros tienen buena relación con él y además, tanto en el césped como cuando tiene que hablar delante de las cámaras, se nota que ejerce como un capitán.

"Me siento con una piel mucho más dura, con un aprendizaje muy grande y ahora mismo deseando tener la oportunidad de sentirme bien físicamente y poder ayudar a mis compañeros, poder sentirme bien dentro del campo y disfrutar del fútbol, que es lo que más quiero", comentaba en una entrevista a lo largo de este verano con los compañeros de Betis TV, mostrando así las ganas que tenía de volver a su mejor nivel y hacerlo en un lugar como La Palmera.