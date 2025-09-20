Todos reconocieron lo de Lo Celso con el Betis

Hace unas semanas, cuando el Betis salió derrotado en el Estadio de La Cartuja ante el Athletic Club de Bilbao, la afición del conjunto verdiblanco le dio al argentino un mensaje claro y directo: tenía que dar mucho más de lo que había mostrado en ese partido y también de lo que venía haciendo en el final de la temporada pasada y también en el principio de la presente. ¿Cómo lo hicieron? Con una pitada tremenda. Algo ha cambiado desde entonces en el de Rosario, que hizo muy buenos minutos en el Ciutat de Valencia con un cambio de actitud claro, y una actitud mucho más potable. Algo que se tradujo aún más durante todo el tiempo que jugó ante la Real Sociedad este viernes.

De hecho, en los últimos días se publicaba en Diario de Sevilla que este viernes estaba convocado a examen en La Cartuja. Y vaya si lo sacó con nota. Dio una gran asistencia a Cucho Hernández, fue poco a poco mejorando en el partido y sobre todo, hizo lo que su equipo necesitaba, ser ese faro con y sin balón sobre el que realizar el juego del equipo de Pellegrini y todas sus variantes. Corrió, que era lo que le faltaba y lo que se le pedía.

La ovación de la afición del Betis a Lo Celso / Europa Press

Pellegrini reconoció que tenía que cambiar

Ese cambio que le solicitó la afición del Betis con esa bronca, llegó, y se lo reconocieron en el cambio con una gran ovación. Un cambio en el que Manuel Pellegrini se acercó a él y le comentó algo, que no quiso revelar en la pregunta que este diario le hizo en rueda de prensa post partido, aunque bien que detalló como vivió el futbolista y él mismo esa situación.

"Lo de Gio... La última vez que salió acá... A ver, un jugador de su calidad no puede salir pitado por la hinchada, pero esta hinchada se equivoca poco. Hemos hablado mucho con él. Tiene muchísima calidad, pero también tiene que transmitirla con el esfuerzo. Creo que él lo entendió claramente. Hizo un partidazo muy completo, con balón y sin balón. No vamos a pretender que Gio Lo Celso sea un socio de Amrabat o de Marc Roca, que son jugadores de ida y vuelta, pero creo que físicamente debe dar más de lo que estaba dando. La hinchada se lo hizo sentir, pero lo más importante es que lo captó y lo entendió. Hoy hizo un partidazo", comentó el chileno.

Manuel Pellegrini da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro ante la Real. / Antonio Pizarro

Debe tirar del carro y ser importante

Hasta el momento acumula un total de dos asistencias y un gol esta temporada, con partidos de buenos minutos y otros que no lo fueron tanto. Ahí es donde radica el punto clave de Lo Celso. Primero va a tener que encontrar esa regularidad en la faceta de líder que le está tocando ejercer mientras que no está Isco Alarcón, y luego, cuando regrese el de Arroyo de la Miel, tendrá que volver a reinventarse para poder coincidir en el mismo once de gala con él y con el brasileño y seguir manteniendo en la medida de lo posible el alto nivel que dio en la noche de este pasado viernes.

Si él y Pellegrini consiguen eso, la realidad es que el conjunto de La Palmera estarán muy cerca de pelear hasta final de temporada por un puesto en la UEFA Champions League y hacer cosas interesantes en las competiciones anexas.